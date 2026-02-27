Nairo Quintana habló del retiro: “Se ve que está más cerca”

Nairo Quintana, ciclista colombiano del Team Movistar. Foto: AFP - LUCA BETTINI

El ciclista colombiano Nairo Quintana habló este viernes sobre distintos temas relacionados con su trayectoria y su presente deportivo. El boyacense analizó sus retos actuales del pelotón internacional, se refirió a su presente en el Movistar Team y admitió que el final de su recorrido profesional está cada vez más cerca.

Quintana, de 36 años, evitó fijar en su diálogo con AS una fecha concreta para su retiro del ciclismo profesional. Señaló que no tiene una decisión tomada y que, por ahora, su intención es mantenerse competitivo y dar el máximo rendimiento mientras continúe en competencia con el equipo español.

“Se ve que está más cerca porque ya no tengo 20 ni 25 años, ya son 36 y, aunque para la cabeza es difícil aceptarlo, ha pasado el tiempo y hemos visto pasar muchas generaciones y seguimos aquí pedaleando a un buen nivel y disfrutando. De momento voy a seguir disfrutando y más adelante veremos en el momento qué va a pasar”.

En lo que va de la temporada 2026, Quintana ha participado en cinco carreras. Tres de ellas fueron pruebas de un solo día en España: la Clàssica Comunitat Valenciana - Gran Premi València, el Gran Premio Castellón - Ruta de la Cerámica y la Classica Camp de Morvedre.

Además, el colombiano compitió en dos carreras por etapas en Medio Oriente. Primero estuvo en el Tour de Omán, donde finalizó séptimo en la clasificación general, y posteriormente tomó la partida en el UAE Tour, prueba en la que concluyó en la posición 34 tras una semana de competencia exigente.

“Estoy en buena condición, pero claramente hay gente que está mucho mejor y que tiene casi 12 años menos que yo. Hay uno que tenía la mitad de años que yo en la semana pasada que estábamos corriendo y toda esa juventud se aprovecha. Está claro que vienen más fuertes porque es el ciclo de la vida”.

Nairo Quintana, oriundo de Cómbita, Boyacá, es uno de los referentes históricos del ciclismo colombiano. Fue campeón del Giro de Italia y de la Vuelta a España, y también ocupó el segundo lugar en dos ediciones del Tour de Francia, resultados que marcaron una etapa de protagonismo nacional en las grandes vueltas.

Hizo parte de una generación en la que también destacaron corredores como Rigoberto Urán y Esteban Chaves, quienes coincidieron en el World Tour durante varios años. Nairo reconoció que, en comparación, el panorama actual es distinto y que ya no se observa la misma cantidad de ciclistas colombianos en la élite internacional.

“Creo que hay una crisis clara, porque hace más o menos 10 años éramos 22 en el World Tour y hoy somos apenas 11, en diez años se ha bajado a la mitad. Y el año próximo vemos a ver quiénes siguen, quiénes suben para ver la evolución o nuevamente si hay retraso”, concluyó.

