Colombia tiene finalista en la Copa del Mundo de Clavados en Montreal, Canadá

Daniela Zapata compitiendo en la prueba preliminar por un cupo a la final de la Copa Mundial de Clavados de Montreal. Foto: FILI ROJAS

Colombia va por el oro. Daniela Zapata se clasificó este jueves 26 de febrero de 2026 a la final de la Copa Mundo de Natación Clavados en la modalidad de trampolín a tres metros de altura que se cumple en Montreal, Canadá.

Zapata aseguró su lugar en la gran definición después de una ronda preliminar en la que sumó 285,55 puntos. Esta calificación de parte de los jueces la ubicó en la octava posición, entre las mejores clavadistas del certamen.

Apelando a una técnica de clavado implecable y su carácter competitivo, la atleta colombiana logró ser una de las finalistas entre las representantes de 25 países diferentes que viajaron a Montreal y hacen parte de la élite mundial.

Otros colombianos en competencia

Por otro lado, Viviana Uribe, quien también participó de la fase preliminar, se quedó con la casilla 21 luego de un puntaje de 247,05 unidades. Este resultado no fue suficiente para avanzar a la instancia definitiva del torneo.

La representación nacional continuará con Luis Felipe Uribe, quien afrontará la prueba masculina de trampolín tres metros, la misma de Daniel Zapata, pero en la rama masculina, buscando presencia en las finales de Canadá.

¿Cuándo es la final del Mundial de Clavados?

Volviendo a Zapata, la final femenina del trampolín a tres metros se disputará este sábado 28 de febrero de 2026 a las 4:30 p.m. (hora colombiana). La prueba se llevará a cabo en el Complejo Acuático del Parque Olímpico de Montreal, Canadá.

Esta competencia marca el inicio de la temporada 2026 de la Copa del Mundo de Clavados, circuito que inicialmente contemplaba tres paradas oficiales: Canadá (parada uno), México (parada dos) y la Súper Final en Beijing, China.

Eso sí, la World Aquatics confirmó que se canceló la parada programada en México (del 5 al 8 de marzo). Una situación que se tomó luego de observar la situación de seguridad en el país norteamericano. Por eso, la clasificación a la Súper Final de la Copa Mundo en Beijing (del 1 al 3 de mayo) se basará exclusivamente en los resultados obtenidos en esta parada de Montreal.

