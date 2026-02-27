Colombia vs. Argentina: hora y dónde ver a la selección femenina en el Sudamericano Sub-20

Luisa Agudelo, la máxima figura de la selección femenina Sub-20 de Colombia durante todo el Sudamericano de Paraguay 2026. Foto: CONMEBOL

A un triunfo está Colombia del Mundial. Esa es la consigna de la selección nacional frente a Argentina. Las gauchas también sueñan con un cupo a la cita orbital Sub-20 de Polonia, pero para no depender de nadie más deberán vencer al equipo del profesor Carlos Paniagua, capitaneado por Luisa Agudelo.

La Tricolor viene de vencer 2-0 a Venezuela en un partido que significó el primer triunfo en el hexagonal final y una bocanada de oxígeno. Sin embargo, lo cierto es que el grupo está muy apretado del tercer puesto para abajo y Paraguay y la Vinotinto, hoy fuera del Mundial, podrían clasificarse.

Eso sí, Brasil y Ecuador, ya clasificados con 10 y ocho puntos respectivamente, se jugarán el título del Sudamericano femenino en la última fecha. De consagrarse la Tri, sería la primera vez que Brasil no consigue el campeonato, pues ha ganado las 10 ediciones disputadas anteriormente.

Argentina, rival de cuidado

Aunque el desempeño general del combinado patrio no ha sido el mejor, dos derrotas, un empate y una victoria, lo que queda es enfocarse en llevar a buen puerto el partido ante Argentina. Un equipo nacional con antecedentes parecidos.

Contra todo pronóstico, la albiceleste fue líder del grupo B durante la primera fase del torneo, por encima de Brasil. Incluso venció a la Canarinha en el último juego para quedarse con la cima del grupo y puntaje perfecto.

Sin embargo, en el hexagonal final no ha podido replicar esas buenas actuaciones de las primeras semanas. Tiene los mismos registros de Colombia, pero con -1 en la diferencia de gol, lo que la pone por debajo de las nuestras..

Otras aspirantes al Mundial Sub-20

Aunque con menos posibilidades, Paraguay y Venezuela también apuntan a meter en la Copa Mundial femenina Sub-20 de la FIFA Polonia 2026. A la misma hora del partido de la selección de Colombia, las anfitrionas se medirán ante Ecuador.

En el último turno (6:30 p.m.), Venezuela hará lo propio frente a la todopoderosa Brasil que, inusualmente, jugará con el resultado de Ecuador. Todo esto en busca de su décimo primer título de Sudamericano femenino Sub-20.

En conclusión, el conjunto tricolor tendrá que vencer a Argentina, no solo para no depender de otros resultados, sino para terminar de mejor manera este hexagonal final, a comparación de como lo comenzó contra Ecuador y Brasil.

Hora y dónde ver a Colombia vs. Argentina: Sudamericano femenino Sub-20

Lugar : estadio Luis Alfonso Giagni de Villa Elisa, Paraguay

Fecha : sábado 28 de febrero de 2026

Hora : 4:00 p.m.

Canal: Caracol Sports y Ditu

