La decisión se produce después de la derrota 3-1 con Atlético Bucaramanga, la última caída del conjunto de Manizales bajo la dirección del ‘Arriero’. Pese a la salida del entrenador, el equipo todavía tiene opciones de meterse entre los ocho mejores de la Liga, pues actualmente ocupa la…

Once Caldas confirmó la salida de Hernán Darío Herrera de la dirección técnica del equipo. El club informó este sábado 26 de septiembre que llegó a un acuerdo con el entrenador para terminar su vínculo, cerrando así una etapa que comenzó en octubre de 2023.

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Se acabó el ciclo del ‘Arriero’: Once Caldas anunció la salida de Hernán Darío Herrera

La decisión se produce después de la derrota 3-1 con Atlético Bucaramanga, la última caída del conjunto de Manizales bajo la dirección del ‘Arriero’. Pese a la salida del entrenador, el equipo todavía tiene opciones de meterse entre los ocho mejores de la Liga, pues actualmente ocupa la décima posición con 12 puntos.

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El mensaje del Once Caldas al ‘Arriero’

A través de un comunicado, el Once Caldas oficializó la terminación de la labor de Herrera y destacó el compromiso que tuvo durante su paso por la institución.

“No nos queda más que expresar nuestro más profundo y sincero agradecimiento al profe Arriero. Gracias por su entrega incondicional, por defender nuestros colores con pasión en cada partido y por haber dejado el corazón en la cancha y en el banquillo junto a su equipo”, señaló el club.

El conjunto blanco también le deseó éxitos al entrenador en sus próximos proyectos.

Los números de Hernán Darío Herrera en Once Caldas

Herrera llegó al equipo de Manizales en octubre de 2023 y durante su ciclo dirigió 155 partidos.

Su balance fue de 67 victorias, 40 empates y 48 derrotas. En ese periodo, el Once Caldas consiguió marcar 201 goles, mientras que recibió 161.

La derrota contra Bucaramanga, por 3-1, terminó siendo su último partido al frente del equipo.

Carlos ‘Panelo’ Valencia asumirá de manera interina

Tras la salida de Herrera, el Once Caldas ya definió quién estará al frente del plantel profesional de manera provisional. El club informó que Carlos ‘Panelo’ Valencia asumirá el liderazgo y la dirección técnica de forma interina.

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Por ahora, las directivas del conjunto de Manizales no han presentado nombres de posibles candidatos para ocupar de manera definitiva el cargo que deja el ‘Arriero’.

La salida se da en un momento en el que el Once Caldas todavía tiene margen para reaccionar en la tabla: con 12 puntos y en la décima casilla, el equipo mantiene la posibilidad de alcanzar la clasificación a los ocho mejores.

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