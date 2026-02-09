Oficial: Jhon Jader Durán es presentado como nuevo jugador del Zenit de Rusia

Jhon Jader Durán posando con la camiseta del Zenit de Rusia con la que portará el dorsal número 9. Foto: Zenit

Jhon Jader Durán tiene nuevo equipo para el 2026. Luego de coquetear con la Juventus, el artillero de 22 años firmó un nuevo contrato con el Zenit de Rusia. Aunque la noticia llevaba varias semanas siendo un secreto a voces, la confirmación oficial llegó este lunes 9 de febrero de parte del club ruso.

Durán llega procedente del Fenerbahçe de Turquía, pero el negocio se cerró entre Zenit y Al Nassr de Arabia Saudita, club que tiene los derechos deportivos del futbolista y el cual le pagó EUR 77 millones al Aston Villa para hacerse con el goleador tricolor en enero de 2025.

Jhon Jader Durán: tres equipos en 13 meses

En concreto, el traspaso se hizo sobre la figura de un préstamo corto, el cual irá hasta el final de la temporada 2025/26. Eso sí, no se detalló si el acuerdo contempla una opción de compra o extensión de la cesión del jugador colombiano.

Con esto, Zenit se convierte en el quinto conjunto en la carrera de Jhon Jader Durán, quien debutó en 2019 con Envigado. Tres años después emigró hacia el fútbol de Estados Unidos y de ahí dio el salto al balompié europeo.

Habrá que esperar si el delantero nacido en Zaragoza, Antioquia, logra establecerse en el club que hace las veces de local en San Petersburgo. Cabe recordar que Zenit, al igual que todos los equipos rusos, están vetados de las competiciones en Europa.

Cifras de Jhon Jader Durán

En toda su carrera, Durán ha marcado 96 goles en 211 partidos. La mayoría los marcó en la Liga Betplay (29), aunque su corto paso por la Premier League fue fructífero (12). Además, tiene dos dianas en las Eliminatorias Sudamericanas.

Eso sí, en más de cinco años de trayectoria futbolística tan solo ha podido ganar un título. Esta fue la Supercopa de Turquía con el Fenerbache. Una situación que se le puede hacer habitual en Rusia con un equipo ganador como el Zenit.

En conclusión, el joven atacante espera mejorar su rendimiento y su promedio de gol en lo que queda de temporada, especialmente pensando en los amistosos de la selección de Colombia en marzo y la convocatoria de Néstor Lorenzo para la Copa Mundial de la FIFA Estados Unidos, México y Canadá 2026.

