Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Deportes
Fútbol Mundial

Así quedó la tabla de goleadores de la Bundesliga tras el triplete de Luis Díaz

Aunque el guajiro sigue muy por detrás de su compañero Harry Kane, se alejó de los demás goleadores de la Bundesliga.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Daniel Montoya Ardila
Daniel Montoya Ardila
09 de febrero de 2026 - 06:00 p. m.
Luis Díaz celebrando su segundo gol (4-1) contra Hoffenheim en la jornada 25 de la Bundesliga este domingo 8 de febrero de 2026.
Luis Díaz celebrando su segundo gol (4-1) contra Hoffenheim en la jornada 25 de la Bundesliga este domingo 8 de febrero de 2026.
Foto: EFE - RONALD WITTEK
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Luis Díaz sigue encendido en Alemania. El extremo colombiano marcó tres goles en la más reciente fecha de la Bundesliga. Un hat-tick ante Hoffenheim que ratificó su rótulo de superestrella en Bayern Múnich, junto a Harry Kane.

Aunque el inglés se mantiene, en solitario, como el goleador del gigante de Baviera, poco a poco Díaz se afianza como la segunda carta de gol del campeón alemán. Incluso por encima del otro extremo, el francés Michael Olise.

Vínculos relacionados

Oficial: Jhon Jader Durán es presentado como nuevo jugador del Zenit de Rusia
Parece que Edwuin Cetré tiene 100% acordado su traspaso a un grande de Argentina
Un decisivo gol de Kevin Serna hizo campeón a Fluminense en Brasil: video

Además, el ex Liverpool, que por cierto no la pasa bien en su primera temporada post-Lucho, se alejó de los perseguidores por la bota de oro de la Bundesliga. Un premio reservado a los más grandes artilleros teutones.

Goleadores de la Bundesliga 2025/26

NombreGolesPartidosClub
Harry Kane2421Bayern Múnich
Luis Díaz1320Bayern Múnich
Deniz Undav1117Stuttgart
Michael Olise1021Bayern Múnich
Haris Tabakovic1020Borussia Monchengladbach
Andre Kramaric921Hoffenheim
Serhou Guirassy920Borussia Dortmund
Nadiem Amiri918Mainz
Christoph Baumgartner820RB Leipzig

Números de Luis Díaz en sus clubes

En su última temporada con Liverpool, el guajiro marcó 17 goles en 50 partidos. La mayoría de ellos los anotó en Premier League (13), UEFA Champions League (3) y Copa de la Liga (1).

En la actual temporada con Bayern, la estrella de la tricolor lleva 13 goles por Bundesliga, tres por Champions League, uno por la Copa de Alemania y uno por la Supercopa de Alemania, la cual fue su primera diana con el club bavaro.

En conclusión, el 2026 promete más tantos de la figura de la selección de Colombia. Un futuro que no solo beneficia a su equipo y sus aspiraciones en la Bundesliga y la Champions, sino también en conjunto nacional que lo necesita fino y sano para la próxima Copa Mundial de la FIFA Norteamérica 2026.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes? Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador

Manténgase al tanto de toda la información deportiva con la SEDE. Estamos en 📷 Instagram 📹 Tik Tok y 📱Facebook

Daniel Montoya Ardila

Por Daniel Montoya Ardila

Periodista de la Universidad Externado de Colombia apasionado por los deportes, especialmente el fútbol. Tiene diplomado en táctica y estrategia en fútbol.@27DanielMontoyadmontoya@elespectador.com

Temas recomendados:

la SEDE

Luis Díaz

Bayern Múnich

Harry Kane

Bundesliga

goleadores de la Bundesliga

tabla de goleadores de la Bundesliga

Michael Olise

Luis Díaz en Liverpool

bota de oro de la Bundesliga

goleador de la Bundesliga

Luis Díaz en Champions

Champions League

goles de Luis Díaz

triplete de Luis Díaz

Copa Mundial de la FIFA Norteamérica 2026

Copa Mundial de la FIFA 2026

Copa del Mundo 2026

Mundial 2026

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.