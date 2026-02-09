Así quedó la tabla de goleadores de la Bundesliga tras el triplete de Luis Díaz

Luis Díaz celebrando su segundo gol (4-1) contra Hoffenheim en la jornada 25 de la Bundesliga este domingo 8 de febrero de 2026. Foto: EFE - RONALD WITTEK

Luis Díaz sigue encendido en Alemania. El extremo colombiano marcó tres goles en la más reciente fecha de la Bundesliga. Un hat-tick ante Hoffenheim que ratificó su rótulo de superestrella en Bayern Múnich, junto a Harry Kane.

Aunque el inglés se mantiene, en solitario, como el goleador del gigante de Baviera, poco a poco Díaz se afianza como la segunda carta de gol del campeón alemán. Incluso por encima del otro extremo, el francés Michael Olise.

Además, el ex Liverpool, que por cierto no la pasa bien en su primera temporada post-Lucho, se alejó de los perseguidores por la bota de oro de la Bundesliga. Un premio reservado a los más grandes artilleros teutones.

Goleadores de la Bundesliga 2025/26

Nombre Goles Partidos Club Harry Kane 24 21 Bayern Múnich Luis Díaz 13 20 Bayern Múnich Deniz Undav 11 17 Stuttgart Michael Olise 10 21 Bayern Múnich Haris Tabakovic 10 20 Borussia Monchengladbach Andre Kramaric 9 21 Hoffenheim Serhou Guirassy 9 20 Borussia Dortmund Nadiem Amiri 9 18 Mainz Christoph Baumgartner 8 20 RB Leipzig

Números de Luis Díaz en sus clubes

En su última temporada con Liverpool, el guajiro marcó 17 goles en 50 partidos. La mayoría de ellos los anotó en Premier League (13), UEFA Champions League (3) y Copa de la Liga (1).

En la actual temporada con Bayern, la estrella de la tricolor lleva 13 goles por Bundesliga, tres por Champions League, uno por la Copa de Alemania y uno por la Supercopa de Alemania, la cual fue su primera diana con el club bavaro.

En conclusión, el 2026 promete más tantos de la figura de la selección de Colombia. Un futuro que no solo beneficia a su equipo y sus aspiraciones en la Bundesliga y la Champions, sino también en conjunto nacional que lo necesita fino y sano para la próxima Copa Mundial de la FIFA Norteamérica 2026.

