Ángel Barajas no para de sumar medallas: ahora hizo bronce en barra fija

Ángel Barajas volvió a subir al podio. El gimnasta cucuteño se colgó este domingo la medalla de bronce en la final de barra fija en la Copa del Mundo de Gimnasia por aparatos de Bakú, Azerbaiyán, tras una rutina valorada en 14.400 puntos.

El colombiano había clasificado a la final en el segundo lugar de la ronda previa y terminó tercero en una final muy cerrada, detrás del taiwanés Tang Chia-Hung y del kazajo Milad Karimi.

La nueva medalla llega apenas horas después de que Barajas celebrara uno de los triunfos más importantes de su carrera: el oro en barras paralelas en esa misma parada del circuito. Con ese resultado, el colombiano conquistó su primer título en las Copas del Mundo y confirmó la evolución que viene mostrando en varios aparatos, consolidándose como uno de los gimnastas más completos de la actualidad.

Con el bronce en barra fija, Barajas alcanzó ya ocho medallas en Copas del Mundo: en 2024 logró tres bronces (dos en Bakú y uno en El Cairo); en 2025 sumó dos platas (París y Szombathely); y en 2026 ya acumula tres preseas más, con una plata en Cottbus, además del oro en barras paralelas y el bronce en barra fija en Bakú.

A esa colección se suma la histórica medalla de plata olímpica en barra fija en París 2024, la primera de la gimnasia colombiana en unos Juegos. Su siguiente desafío ahora será trasladar ese rendimiento del circuito de Copas del Mundo al Campeonato Mundial, un torneo en el que el año pasado estuvo muy cerca del podio.

