¿Otra oportunidad para Colombia? Hora y recorrido de la etapa 17 en La Vuelta 2025

La etapa 17 de la Vuelta a España 2025, con final en el Alto de El Morredero, puede marcar un antes y un después en la pelea por la camiseta roja entre Jonas Vingegaard y Joao Almeida, en una jornada de alta montaña que también ilusiona a los colombianos en busca de otra victoria parcial. Foto: Ineos, vía X

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La Vuelta a España 2025 entra en su recta final y este miércoles 10 de septiembre propone una jornada que puede ser clave para definir la clasificación general. La etapa 17, con 143,2 kilómetros entre O Barco de Valdeorras y el Alto de El Morredero, pondrá a prueba a los favoritos con un final en alto de primera categoría que promete espectáculo y desgaste.

El recorrido arranca en territorio gallego y se adentra en Castilla y León, con un terreno ondulado que servirá como antesala al gran desafío del día. En el kilómetro 75 aparece un puerto de tercera categoría, pero toda la atención está puesta en el desenlace: un ascenso inédito al Morredero que se estrenará por una vertiente nunca utilizada en competición profesional.

Altimetría y recorrido de la etapa 17

El puerto final tiene una extensión de 8,8 kilómetros al 9,8 % de pendiente media, con tramos que llegan hasta el 16 % en los primeros cinco kilómetros. Esa dureza inicial hará una selección natural en el grupo de favoritos, donde se espera que queden apenas los más fuertes para disputar la victoria. El cierre, con curvas de herradura y una recta de 200 metros, será el escenario ideal para que los escaladores se jueguen sus últimas cartas en la montaña.

En la general, Jonas Vingegaard defiende la camiseta roja con 48 segundos de ventaja sobre Joao Almeida. El danés, líder sólido del Visma, llega con la incógnita de si saldrá a ampliar diferencias o adoptará una postura conservadora para contener los ataques de su rival. Por su parte, el portugués del UAE Emirates necesita arriesgar y lanzar ofensivas, aunque la falta de respaldo de su equipo en los puertos más duros ha sido hasta ahora su talón de Aquiles.

La etapa también abre la puerta para que los cazadores de triunfos encuentren una oportunidad. Los ciclistas colombianos, que ya celebraron con Egan Bernal en la etapa 16, podrían volver a animar la fuga del día, con Santiago Buitrago y Harold Tejada. Su condición de no representar peligro en la general les da margen para buscar protagonismo y aspirar a un nuevo éxito parcial.

Con pocas oportunidades restantes para alterar el podio, El Morredero se perfila como un auténtico juez de la Vuelta. La dureza del puerto, el desgaste acumulado y la necesidad de mover la carrera hacen prever una tarde vibrante, donde cada pedalazo puede marcar la diferencia entre el sueño de la gloria y el desgaste sin recompensa.

Hora y dónde ver la etapa 17 de la Vuelta a España 2025

Fecha: 10 de septiembre de 2025

Distancia: 143,2 kilómetros

Hora: 9:00 a.m., hora en Colombia

Transmisión: Caracol Televisión y ditu

Clasificación General de La Vuelta a España 2025

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador