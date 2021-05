El colombiano, muy estratega, entendió que en pruebas de tres semanas no siempre se pueden seguir los instintos. Que correr con la cabeza más que con el corazón es el sello de los campeones. Este sábado, última batalla en montaña antes de la crono de Milán.

Para él fue algo muy meditado, aunque las imágenes hayan generado una sensación desmesurada. Entonces Egan Bernal, intuyendo lo que venía y lo que pasó, fue cauto, fue un jugador de póquer, el que procura que el rostro no refleje lo que quiere hacer, lo que siente, si es que sufre, si está contento o cualquier tipo de emoción.

El colombiano actuó esperando la arremetida y, previniendo el mal, ejecutó la estrategia con Daniel Martínez al lado, y nada de ir por Simon Yates. Que se vaya –como al final se fue para ganar la etapa 19–, que la pelea es más por aguantar.

Y entonces, entendiendo que el ciclismo es un deporte en el que el dolor y el sufrimiento son para todos, pero la agonía es opcional –citando el budismo–, Bernal no se desesperó en Alpe Di Mera, no lo hizo en ninguna de sus 19 curvas, mucho menos cuando Yates partió y él quedó rezagado. Mirada al frente y vamos a trabajar.

“No podíamos cometer el mismo error que en Sega Di Ala”, dice Daniel Martínez, que luego de concluir con su trabajo, un gran trabajo, se resguarda en una carpa detrás del podio para comer pasta y un poco de pollo. Bueno, en realidad no es un poco, es bastante, la carga calórica lo exige. “La estrategia era clara: no íbamos a ir por Yates”, repite Martínez, que se mantiene en el séptimo lugar de la clasificación general.

Minutos antes, Bernal cruzó la meta en el tercer puesto a 28 segundos de Yates, a 17 de Joao Almeida, el portugués del Deceuninck Quick Step que se irá del conjunto belga y ya tiene un trato negociado gracias a su agente Jorge Mendes (el mismo de Cristiano Ronaldo y James Rodríguez), con quién sabe qué escuadra y por cuánto tiempo. Es un secreto todavía muy bien cuidado en el pelotón.

“La idea es terminar de la mejor manera”, exclama en un portugués-español o, como es conocido, portuñol. En esos ascensos tan fuertes la sensación de tiempo es relativa, y 10 segundos pueden parecer minutos, y los minutos mucho, y hay un punto de inflexión. Bernal no se inmuta, como espera hacerlo hoy en el Passo San Bernardino, en el Spluga y en el Alep Motta, donde termina la etapa 20, una subida de 7,3 kilómetros al 7,6 %, no tan dura como la de ayer, pero eso no quiere decir que no sea peligrosa, y que si el cuerpo duele es mejor saber disimularlo, y resistir como el único camino a la victoria.

“Tengo compañeros de mucha experiencia que me apoyan y me aconsejan”, dice el líder del Giro, que rompe los protocolos allá arriba en la montaña y mientras lo esperan para subir al podio va y saluda a un niño que le grita, le pide, que le firme una gorra rosada. Bernal lo hace y no solo él se gana un aficionado, el ciclismo mismo obtiene un hincha de por vida.

Después, con la paciencia que tuvo frente a los ataques, la que ha desarrollado luego de lucir la Maglia Rosa tantos días, habla en italiano, luego en inglés y, claro, en español. Y no le importa estar cansado, repetir las respuestas en lenguas diferentes. La mirada siempre está fija en el que indaga, no hay displicencia. Hasta en eso han cambiado los campeones del ahora, que saben los pormenores de ser capos, que visualizan y aceptan que el trabajo no termina en la meta, que después viene otro que también desgasta la mente.

El Giro entiende eso y por tal razón los 10 primeros de la general no tienen que hacer el descenso en carro por una vía serpentina. No, para ellos hay un helicóptero que los baja hasta un punto de encuentro en donde esperan los carros de los equipos, uno solo del Ineos, porque Martínez está entre los mejores.

“No sé si pueda pensar en ganar el Giro. Egan me saca mucho tiempo”, asegura Yates, que las veces que ha arremetido ha hecho daño, que sabe que por ahora no irán por él y tiene cierto margen para hacer daño. “Me gustaría ganar la etapa que falta antes de la crono, pero no puedo asegurar nada. Y terminar segundo sí que sería un premio”, concluye el británico , que si bien ha estado mejor que Bernal en los últimos días, cedió terreno en los primeros.

Y al final, de eso se trata, de ser regular, de sacar ventajas y perder lo mínimamente necesario. Así se obtiene la victoria en las grandes, porque con estos terrenos tan inquisidores, ser animador semana tras semana es imposible.

El sábado más esperado

Serán 164 km, tres premios de primera categoría, los Alpes, picos que parecen colmillos, rocosos, con restos de nieve del invierno, los dos primeros por encima de los 2.000 metros, el otro a 1.600. Un trayecto bordeando, en sus primeros kilómetros, el lago Maggiore, una de las tantas líneas divisorias entre el Piamonte y Lombardía. No será prudente fiarse, mucho menos apretar.

Hay que ser muy diestro para saber responder lo que haga Yates, que seguramente hará bastante, ir contra la lógica de un escalador nato, y entender que todavía queda la crono en Milán, que ceder hoy es recuperar mañana, en el caso de Bernal, que perder hoy puede ser festejar mañana. Y eso es lo que todos queremos.

