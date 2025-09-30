Ránking de la UCI: así quedaron los colombianos tras el Mundial de Ciclismo 2025

Egan Bernal en el Mundial de Ciclismo de Kigali, en Ruanda. Foto: EFE - KIM LUDBROOK

El esloveno Tadej Pogacar volvió a demostrar por qué es el ciclista más dominante de la actualidad. Tras revalidar en Kigali su título mundial de ruta, se consolidó al frente del ranking de la UCI con 11.430 puntos, una cifra que dobla con holgura la de sus más inmediatos perseguidores.

El doble campeón del mundo lidera el escalafón por delante del danés Jonas Vingegaard (5.944), de su compatriota Mads Pedersen (5.164), del mexicano Isaac del Toro (4.504) y del portugués Joao Almeida (4.331).

El esloveno sigue demostrando que es el mejor ciclista del mundo y, tras lo hecho este año, que es un fenómeno histórico del deporte mundial.

Los colombianos en el ránking UCI: Egan Bernal, el mejor

En cuanto a Colombia, Egan Bernal sigue siendo el ciclista más destacado. El corredor del Ineos Grenadiers ocupa la casilla 49 del ranking, con 1.402 puntos, confirmando su vigencia después de un año en el que recuperó protagonismo en las grandes vueltas. A sus 28 años, Bernal mantiene la bandera nacional en el lote de los cincuenta mejores del mundo.

El segundo mejor colombiano es Santiago Buitrago, del Bahrain Victorious, quien figura en la casilla 68 con 1.077 puntos, refrendando su condición de líder de etapa en carreras de alta montaña. Más atrás aparece Harold Tejada, presente en el Mundial en Ruanda, quien escaló quince posiciones para ubicarse 106 con 795 unidades, siendo además el único colombiano en completar la exigente prueba mundialista.

El top-10 nacional lo completan Einer Rubio (109, 786), Juan Sebastián Molano (166, 535), Daniel Felipe Martínez (289, 306), Jesús David Peña (346, 255), Wilmar Paredes (348, 254), Álvaro Hodeg (349, 253) y Esteban Chaves (371, 235). Todos ellos aportan a la presencia colombiana en el ranking, aunque la mayoría se ubican ya en la parte media y baja de la clasificación.

De esta manera, Colombia mantiene representación en el escalafón mundial, con Bernal y Buitrago como principales referentes, pero lejos de los primeros planos donde Pogacar impone un dominio abrumador.

El doble arcoíris confirma que la era del esloveno sigue intacta, mientras que para los cafeteros la tarea está en recuperar el protagonismo colectivo que los hizo potencia en temporadas anteriores.

