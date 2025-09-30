Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Deportes
Más Deportes

Así va Colombia en el medallero del Mundial de Paratletismo tras su nueva plata

Tomás Soto consiguió un nuevo podio para el país en el torneo que se hace en La India.

Fernando Camilo Garzón
Fernando Camilo Garzón
30 de septiembre de 2025 - 03:38 p. m.
Tomás Soto, nueva medalla de plata para Colombia en el Mundial de Paratletismo.
Tomás Soto, nueva medalla de plata para Colombia en el Mundial de Paratletismo.
Foto: Federación Colombiana de Paratletismo
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Colombia sumó una nueva presea en el Campeonato Mundial de Para Atletismo de Nueva Delhi 2025 gracias a la destacada actuación del juvenil Tomás Soto Mina.

El atleta de la categoría F64 se colgó la medalla de plata en lanzamiento de jabalina con un registro de 48.38 metros. El oro quedó en manos del indio Sumit, actual poseedor del récord mundial, quien lanzó 71.37, mientras que el bronce fue para el kazajo Khabibullin con 47.14.

Vínculos relacionados

Barcelona vs. PSG, en la Champions League: hora, TV y posibles alineaciones
Colombia, con ilusión en el Mundial de Levantamiento de Pesas: así será el torneo
Tabla de posiciones del Mundial Sub-20 y cuándo vuelve a jugar Colombia

Con este logro, la delegación nacional alcanza ya cuatro medallas: dos de oro y dos de plata. Las doradas llegaron con Angie Nicoll Mejía en los 100 metros T38 y Mayerly Buitrago en impulsión de bala F41, mientras que las platas fueron obra de Karen Palomeque en los 100 metros T38 y ahora de Soto Mina en la jabalina. De esta forma, Colombia se ubica dentro del top 10 del medallero general, protagonizando su mejor arranque histórico en un mundial de la disciplina.

El calendario continúa para Soto Mina, quien volverá a competir este miércoles en lanzamiento de disco, a las 8:30 de la mañana (hora colombiana).

Además, se esperan más participaciones de los representantes nacionales en pruebas de velocidad y medio fondo, consolidando la presencia de Colombia en una cita que reúne a los mejores para atletas del planeta.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador

Fernando Camilo Garzón

Por Fernando Camilo Garzón

@FernandoCGarzonfernandogarzongomez@gmail.com

Temas recomendados:

Tomás Soto

Mundial de Paratletismo

Paratletismo

Selección Colombia

Medallas Paratletismo

Medallero Paratletismo

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.