Así va Colombia en el medallero del Mundial de Paratletismo tras su nueva plata

Colombia sumó una nueva presea en el Campeonato Mundial de Para Atletismo de Nueva Delhi 2025 gracias a la destacada actuación del juvenil Tomás Soto Mina.

El atleta de la categoría F64 se colgó la medalla de plata en lanzamiento de jabalina con un registro de 48.38 metros. El oro quedó en manos del indio Sumit, actual poseedor del récord mundial, quien lanzó 71.37, mientras que el bronce fue para el kazajo Khabibullin con 47.14.

Con este logro, la delegación nacional alcanza ya cuatro medallas: dos de oro y dos de plata. Las doradas llegaron con Angie Nicoll Mejía en los 100 metros T38 y Mayerly Buitrago en impulsión de bala F41, mientras que las platas fueron obra de Karen Palomeque en los 100 metros T38 y ahora de Soto Mina en la jabalina. De esta forma, Colombia se ubica dentro del top 10 del medallero general, protagonizando su mejor arranque histórico en un mundial de la disciplina.

El calendario continúa para Soto Mina, quien volverá a competir este miércoles en lanzamiento de disco, a las 8:30 de la mañana (hora colombiana).

Además, se esperan más participaciones de los representantes nacionales en pruebas de velocidad y medio fondo, consolidando la presencia de Colombia en una cita que reúne a los mejores para atletas del planeta.

