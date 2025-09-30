Logo El Espectador
Colombia, con ilusión en el Mundial de Levantamiento de Pesas: así será el torneo

Los medallistas olímpicos Jeison López y Mari Leivis Sánchez encabezan la delegación colombiana en el Mundial de Noruega.

Fernando Camilo Garzón
30 de septiembre de 2025 - 01:53 p. m.
Jeison López es la principal carta de Colombia en el Mundial de Levantamiento de Pesas.
Foto: Instagram @jeison_lopez99
La selección colombiana de halterofilia está lista para afrontar el Campeonato Mundial de Levantamiento de Pesas 2025, que se disputará del 2 al 11 de octubre en el recinto de Førdehuset, en Førde (Noruega).

El certamen reunirá a 505 halterófilos de 93 países y se competirá en 16 categorías: ocho femeninas (48, 53, 58, 63, 69, 77, 86 y +86 kg) y ocho masculinas (60, 65, 71, 79, 88, 94, 110 y +110 kg).

Así está conformada la selección de Colombia

La delegación colombiana estará integrada por nueve atletas: cuatro mujeres y cinco hombres. En la rama femenina competirán Yenny Sinisterra (63 kg), Julieth Rodríguez (69 kg), Mari Leivis Sánchez (77 kg) y Valeria Rivas (86 kg).

En la masculina estarán Francisco Mosquera (65 kg), Sebastián Olivares (71 kg), Jeison López (88 kg), Jokser Albornoz (94 kg) y Marcos Bonilla (94 kg).

El equipo llega con cartas de peso: los subcampeones olímpicos de París 2024, Yeison López y Mari Leivis Sánchez; y campeones panamericanos absolutos como Yenny Sinisterra, Sebastián Olivares y Marcos Bonilla. Además, la selección trae buenos resultados. Por ejemplo, en el reciente panamericano de Cali 2025, se alcanzaron dos récords mundiales: Yeison López en arranque con 176 kg (categoría 88 kg) y Sebastián Olivares en envión con 191 kg (71 kg).

Esta será la agenda de Colombia en el Mundial de Levantamiento de Pesas

La agenda colombiana en Førde (hora local / hora de Colombia) es la siguiente: 4 de octubre, Francisco Mosquera (65 kg A), 17:00 / 10:00. El 5 de octubre, Sebastián Olivares (71 kg A), 19:30 / 12:30, y Yenny Sinisterra (63 kg A), 17:00 / 10:00. El 7 de octubre, Jeison López (88 kg A), 17:00 / 10:00, y Julieth Rodríguez (69 kg A), 19:30 / 12:30. El 8 de octubre, Mari Leivis Sánchez (77 kg A), 19:30 / 12:30. El 9 de octubre, Valeria Rivas (86 kg A), 17:00 / 10:00, y el dúo de 94 kg B, Jokser Albornoz y Marcos Bonilla, 14:30 / 7:30.

Con estas credenciales —medallas olímpicas, títulos continentales y récords mundiales recientes— la delegación nacional afrontará un campeonato que reúne a la élite de la halterofilia, con fechas y horarios ya definidos para cada representante.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador

