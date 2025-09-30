Barcelona vs. PSG, en la Champions League: hora, TV y posibles alineaciones

Barcelona y PSG se enfrentan en uno de los partidos más esperados de la Champions League. Foto: Agencia AFP

Barcelona y PSG se encuentran en un duelo que promete ser uno de los grandes partidos de la Champions League. El escenario será Montjuïc, en lo que podría ser la última función del Barça en ese estadio antes de volver al Camp Nou.

Se trata de un enfrentamiento entre dos de los favoritos al título, cargado de historia reciente y con la expectación de medir fuerzas entre dos proyectos que buscan consolidarse en la élite europea.

El equipo de Hansi Flick llega con la moral alta tras su victoria en Newcastle, mientras que el de Luis Enrique busca prolongar su dominio tras golear al Atalanta en el inicio de la competición.

Ambos conjuntos arrastran bajas sensibles, pero también cuentan con figuras de peso que pueden desequilibrar el partido. Será, sin duda, una prueba de carácter y jerarquía para dos plantillas llamadas a pelear por todo.

A qué hora juega el Barcelona contra PSG

El partido entre Barcelona y PSG por la Champions League se jugará a las 2:00 p.m., horario de Colombia, en el Estadio Olímpico Lluís Companys de Montjuïc. Se trata de un enfrentamiento de enorme expectativa, considerado uno de los grandes choques del fútbol europeo en la actualidad.

El duelo se podrá ver en vivo a través de ESPN y en la plataforma de streaming Disney+, que tienen los derechos de transmisión para Colombia y gran parte de Sudamérica. Una cita imperdible entre dos de los favoritos al título.

Un partido plagado de bajas y lesiones: estas son las alineaciones probables

Barcelona llega al duelo con varias bajas sensibles que han condicionado el plan de Hansi Flick. El equipo no podrá contar con Joan García ni Marc-André ter Stegen en el arco, además de las ausencias de Gavi y Fermín López en el mediocampo y de Raphinha en la delantera. La buena noticia es el regreso de Lamine Yamal, quien ya dio una asistencia en el triunfo ante la Real Sociedad, mientras que Alejandro Baldé está cerca de reaparecer, aunque no se espera que sea titular.

El posible once inicial del Barcelona estaría conformado por Szczesny en la portería; Koundé, Eric García, Cubarsí y Gerard Martín en defensa; un mediocampo con Pedri, De Jong y Dani Olmo; y en ataque un tridente con Rashford, Lamine Yamal y Ferran Torres. Flick ha reservado piezas importantes en la liga pensando en este partido, y todo indica que Lewandowski podría empezar desde el banquillo.

En el PSG, Luis Enrique también afronta un panorama complejo por las bajas. No estarán Ousmane Dembélé (reciente Balón de Oro), Marquinhos, Doué ni Kvaratskhelia, mientras que Vitinha, Fabián Ruiz y Joao Neves se mantienen en duda.

Esto ha obligado al técnico español a buscar alternativas, con un once probable que incluiría a Chevalier en el arco; Hakimi, Pacho, Zabarnyi y Nuno Mendes en la zaga; Zaïre-Emery acompañado por Vitinha y Fabián Ruiz en el medio; y arriba un tridente ofensivo con Lee Kang-in, Gonçalo Ramos y Barcola.

Posiciones Champions League: así está la tabla

Barcelona llega al duelo contra el PSG ubicado en la casilla 12 de la tabla de la Champions League, con tres puntos pero apenas una diferencia de gol de +1, producto de su ajustada victoria en Newcastle. El PSG, por su parte, aparece segundo con el mismo puntaje, pero con una diferencia de gol de +4 tras golear a Atalanta. Ambos equipos comienzan con paso firme, aunque los franceses han mostrado más contundencia en ataque, mientras que los azulgranas han dependido de la inspiración individual para sacar adelante su primer compromiso.

En la parte alta de la tabla destacan Frankfurt y PSG, ambos con tres puntos y diferencia de +4, lo que refleja su poderío ofensivo en la jornada inaugural. A ellos se suman equipos como Club Brugge y Sporting CP, de Luis Javier Suárez, que también iniciaron con victoria, mostrando que la lucha por los primeros lugares será pareja. En general, los líderes han comenzado con fuerza, lo que aumenta la presión sobre los grandes favoritos que se ubican un poco más abajo en la clasificación.

Partidos de la Champions League: ¿quiénes juegan este miércoles?

Además del choque entre Barcelona y PSG, la jornada del miércoles 1 de octubre de 2025 en la Champions League ofrecerá otros duelos de gran interés: Atlético de Madrid recibirá al Frankfurt y Qarabag enfrentará al Copenhague en el primer turno, mientras que en la franja principal se jugarán compromisos atractivos como Union Saint-Gilloise ante Newcastle, Mónaco contra Manchester City, Dortmund frente a Athletic, Napoli frente a Sporting Lisboa, Villarreal contra Juventus, Arsenal ante Olympiacos y Leverkusen frente a PSV, completando así un día cargado de partidos clave en la segunda fecha del torneo.

Miércoles 1° de octubre de 2025

11:45 a.m. – Atlético de Madrid vs Frankfurt

11:45 a.m. – Qarabag vs Kopenhague

2:00 p.m. – Union Saint-Gilloise vs Newcastle

2:00 p.m. – Mónaco vs Manchester City

2:00 p.m. – Dortmund vs Athletic

2:00 p.m. – Napoli vs Sporting Lisboa

2:00 p.m. – Villarreal vs Juventus

2:00 p.m. – Arsenal vs Olympiacos

2:00 p.m. – Barcelona vs PSG

2:00 p.m. – Leverkusen vs PSV

