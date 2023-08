Rigoberto Urán habló sobre el futuro del ciclismo y los “vetos” a colombianos

Rigoberto Urán es uno de los ciclistas más exitosos de los últimos años, entre sus logros está la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Londres 2012. Foto: Redes Sociales

Rigoberto Urán habló con Semana sobre el panorama del ciclismo colombiano, incluyendo las dificultades para las futuras generaciones y el supuesto veto de los cafeteros en los equipos de Europa. Al momento de responder sobre la situación de sus colegas, Nairo Quintana y Miguel Ángel López, dijo que “Yo llevo casi 16 años compitiendo en Europa, no hemos visto ningún problema”.

Cabe recordar que Quintana sigue sin encontrar equipo tras su salida del Arkea después de ser sancionado por la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) por uso de una sustancia prohibida, tramadol, en el Tour de Francia 2022.

En el caso de ‘Superman’ López fue suspendido provisionalmente por la Unión Ciclística Internacional (UCI) debido a una posible infracción de las normas antidopaje en la previa del Giro de Italia 2022. El pedalista recibió la notificación de la UCI en julio de este año y, aunque el deportista no ha sido acusado todavía, no podrá competir hasta que la investigación termine.

“Realmente uno muchas veces, así uno esté dentro del círculo, no sabe qué es lo que pasa. Muchas veces no entiende. Pero sí, está claro que son dos corredores muy fuertes. Tienen un palmarés increíble, de los corredores que más carreras han ganado y pues sí, hacen falta”, dijo Urán en la entrevista.

La situación del ciclismo en Colombia

“Hoy en día en Europa las técnicas de entrenar han evolucionado mucho, los entrenadores, las bicicletas, los medidores de potencia, las vitaminas, la recuperación que se hace, pues eso tiene un costo muy elevado y, obviamente, pues uno no puede decirle a un niño que tenga todas estas cosas cuando en su casa no hay para comer”, dijo Rigoberto respecto a la formación de los ciclistas a rededor del mundo y la gran diferencia que hay entre Colombia y el viejo continente en este aspecto.

“Imagine: a mí en el año 2001 me decían que había que suplementar. Yo suplementaba con frijoles, arroz y chicharrón, no tenía, no había para otras cosas. Hoy en día vemos los nutricionistas, los dietistas de los niños. Allá en Europa, a los 18 años, ya están listos para ganar el Tour de Francia”, bromeó.

“Ahorita esos resultados, que son como por décadas, por siglos. Ahorita vemos los daneses ganando medallas. Nosotros tuvimos una época que no nos bajamos del podio de las de las carreras más grandes y, obviamente, eso no puede ser, no se puede acabar porque hay muchos semilleros, muchos niños de 12 o 13 años que practican ciclismo, y salen escuelas. Yo siempre he dicho que hay que hacer carreras más técnicas”, aseguró el medallista en los juegos Olímpicos de Londres 2012.

A puertas de la Vuelta España 2023, la última de las tres grandes del ciclismo, Urán habló sobre las figuras del ciclismo y las complicaciones que han tenido algunos de ellos. “En este momento, Sergio Higuita, Daniel Felipe Martínez, Santiago Buitrago con dos etapas en el Giro. Einer [Rubio]. Hay muchos corredores, pero la verdad es que también hemos tenido varios accidentes. Álvaro Hodeg tuvo un accidente superfuerte, Molano, Egan. Todo esto retrasa los resultados”, dijo.

