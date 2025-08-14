No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Así quedaron los grupos tras la fecha 3 en la Liga BetPlay Femenina

Nacional sumó su tercera victoria consecutiva y lidera el Grupo B con puntaje perfecto, mientras que Orsomarso se mantiene invicto en el Grupo A.

Redacción Deportes
15 de agosto de 2025 - 02:53 a. m.
La tercera fecha de los cuadrangulares semifinales en la Liga BetPlay Femenina dejó a Atlético Nacional y Orsomarso como líderes de sus grupos. En el Grupo A, el club vallecaucano se mantiene invicto, mientras que en el B, las antioqueñas suman puntaje perfecto. La jornada se disputó entre el miércoles y el jueves, con dos partidos por día y un clásico bogotano pendiente.

En Yumbo, Orsomarso venció 2-0 a Internacional de Palmira con goles de Yudy Marcela Aguilar y Mabel Palacios, sumando su segunda victoria en el cuadrangular. En Medellín, Deportivo Cali superó 0-3 al DIM con tantos de Lina Arboleda, Leidy Cobos y Michelle Vásquez. Con este resultado, las azucareras superaron a las antioqueñas en la tabla del grupo.

Tabla de posiciones: Grupo A

PosEquipoPuntosPJ
1Orsomarso73
2Cali53
3Medellín33
4Internacional Palmira13

América logró su primer triunfo al vencer 0-1 a Santa Fe en El Campín, con gol de Elexa Bahr. En Bogotá, Millonarios estuvo cerca de frenar a Nacional, pero el equipo verde remontó con goles de Maira Neira y Kelly Restrepo, llevándose el 1-2 y su tercera victoria consecutiva.

Tabla de posiciones: Grupo B

PosEquipoPuntosPJ
1Nacional93
2América43
3Millonarios12
4Santa Fe02

Santa Fe y Millonarios tienen pendiente su clásico, programado para el lunes 18 de agosto a las 4:00 p.m. en El Campín.

