Rionegro se prepara para la Clásica de Ciclismo Ciudad Santiago de Arma

El equipo Nu Bank Colombia ha sido uno de los más relevantes en el país durante los últimos años. Foto: Cortesía

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La emoción del ciclismo profesional vuelve a Rionegro con la vigésima segunda Clásica de Ciclismo Ciudad Santiago de Arma. Una competencia que se disputará del 12 al 14 de marzo y que se consolida como una de las competencias más exigentes del calendario ciclístico en Colombia.

El IMER Rionegro anunció oficialmente que, durante tres días, Rionegro será el escenario de una competencia que no se parece a ninguna otra en el país. A diferencia de las tradicionales carreras de largos ascensos o extensas rutas abiertas, esta clásica se desarrolla en circuitos urbanos altamente técnicos.

Aquí cada curva, cada aceleración y cada metro recorrido obligan a los ciclistas a mantener máxima concentración, explosividad y una impecable ubicación en el pelotón. La competencia se ha convertido en un verdadero laboratorio de habilidades para talentos emergentes y corredores en formación.

¿Cuándo es la Clásica de Ciclismo Ciudad Santiago de Arma?

La programación iniciará el jueves 12 de marzo con una contrarreloj por equipos de 11,3 kilómetros, partiendo desde el Parque Recreativo Comfama. Un día más tarde, se disputará el Criterium Transversales, sobre un circuito urbano de 1,6 kilómetros que completará un total de 11,3 kilómetros.

Finalmente, el último día, sábado 14 de marzo, se correrá el tradicional Circuito del Tanque, con recorridos de 56 kilómetros para damas, 70 kilómetros para juveniles y 105 kilómetros para la categoría élite.

La prueba reunirá a ciclistas de las categorías Élite (incluidos los Sub-23), juveniles (de 17 a 18 años) y damas únicas (de 17 años en adelante). La participación será exclusiva para equipos, sin inscripciones individuales.

Bolsa de premios de la Clásica de Ciclismo Ciudad Santiago de Arma

Todos los corredores deberán contar con licencia nacional vigente. Además, la organización ha dispuesto una bolsa de premiación de COP 20 millones. Más que una carrera, esta clásica ciclística es una escuela de ciclismo urbano.

Un escenario donde se forjan corredores completos, capaces de combinar fuerza, técnica y estrategia en espacios reducidos y de alta exigencia. Con este evento, Rionegro vuelve a demostrar que es territorio de ciclismo.

Un municipio colombiano que sigue abriendo sus calles para recibir a los mejores talentos del país en una prueba que se ha ganado un lugar propio por su formato, su dificultad y el espectáculo que ofrece a locales y turistas.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes? Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador