Rodrigo Contreras, imparable: tercer título consecutivo en la Vuelta a Colombia

La última etapa de la Vuelta a Colombia 2025, un recorrido de 138 kilómetros entre Sopó y Bogotá, tuvo drama, estrategia y un cierre digno de campeón. Andrés Pinzón (GW Erco Shimano) se llevó la victoria parcial, pero el gran protagonista del día fue Rodrigo Contreras (Nu Colombia), quien defendió con inteligencia el liderato y firmó su tercer título consecutivo en la prueba más importante del ciclismo nacional.

Contreras partía con 46 segundos de ventaja sobre Diego Camargo y 1 minuto 48 sobre Yeison Reyes. El margen parecía cómodo, pero el guion cambió en el Alto de Patios. Camargo lanzó un ataque feroz a un kilómetro de coronar, logrando dejar al líder a 17 segundos en la cima. La carrera se tensó.

En la bajada, técnica y peligrosa, Contreras optó por no arriesgar. “Tuve que ir más a fondo, pero era peligrosa. Preferí esperar al plano”, explicó después. Fue en la carrera séptima de Bogotá donde el tricampeón conectó con Camargo, Pinzón y Yesid Pira. Allí, con el título prácticamente asegurado, todavía tuvo fuerzas para buscar el triunfo de etapa.

No lo consiguió —Pinzón remató con explosividad para darle a GW Erco Shimano su primer triunfo en esta edición—, pero la general era el objetivo principal. Y ese lo cumplió con creces.

“Felices por esta nueva victoria. Sin el sacrificio y la disciplina de mis compañeros no estaríamos celebrando. Enfrentamos rivales duros desde el inicio en Yopal. Ahora toca descansar y pensar en la segunda mitad de la temporada”, declaró un Contreras que ya mira más allá, con la confianza que da dominar tres años seguidos la Vuelta a Colombia.

Rodrigo Contreras no solo ganó en 2023, 2024 y 2025: ha impuesto un sello de constancia y sangre fría. Su nombre ya está inscrito en mayúsculas en la historia del ciclismo colombiano.

