Santiago Buitrago destacó con top 10 en la Tirreno-Adriático: Isaac del Toro, campeón

El bogotano cerró una destacada semana en la carrera italiana al terminar séptimo en la clasificación general, mientras el mexicano se proclamó campeón tras dominar la prueba. Foto: EFE - ROBERTO BETTINI

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La Tirreno-Adriático 2026 llegó a su final este domingo con un una gesta importante para el ciclismo latinoamericano. El mexicano Isaac del Toro se proclamó campeón de la prestigiosa carrera italiana, mientras que el colombiano Santiago Buitrago cerró una destacada actuación al terminar séptimo en la clasificación general.

La etapa final, disputada con llegada en San Benedetto del Tronto, se definió en un embalaje masivo que ganó el italiano Jonathan Milan, aunque el gran protagonista del día fue Del Toro, quien celebró el título tras una semana en la que dominó la competencia conocida como la “Carrera de los dos mares”.

Del Toro hace historia para México

El corredor nacido en Ensenada en 2003 se convirtió en el primer ciclista mexicano en ganar la Tirreno-Adriático, un logro que aseguró prácticamente en la etapa anterior gracias a una exhibición en el ascenso final.

En la jornada definitiva, Del Toro se mantuvo siempre protegido dentro del pelotón principal. La carrera arrancó con un ritmo intenso y con una fuga inicial integrada por el español Xabier Zapirain, el panameño Roberto Carlos González y el belga Dries De Bondt, quienes llegaron a tener una ventaja cercana a los cuatro minutos.

Sin embargo, el pelotón controló la escapada y neutralizó el intento antes de los ascensos decisivos. En la subida a Ripatransone, el neerlandés Mathieu van der Poel coronó primero, seguido por el propio Del Toro y el esloveno Primoz Roglic.

Con la carrera agrupada al entrar al circuito final, el italiano Giulio Pellizzari intentó un ataque tardío que no prosperó. Todo quedó listo para la definición al esprint.

Caída en el cierre y triunfo para Milan

El desenlace tuvo un momento de tensión a poco más de un kilómetro de meta, cuando en una curva a la derecha se produjo un contacto que terminó con varios ciclistas en el suelo. Entre los afectados estuvieron el belga Jasper Philipsen y el propio Del Toro, quien debió poner pie en tierra.

A pesar del incidente, el mexicano pudo reincorporarse y completar la etapa sin inconvenientes, lo que le permitió asegurar el título de la clasificación general.

En la definición, Milan se impuso con un potente remate tras el lanzamiento del italiano Filippo Ganna, superando al australiano Sam Welsford y al belga Laurenz Rex.

Buitrago se consolidó entre los mejores

Desde la perspectiva colombiana, el gran balance fue para Santiago Buitrago. El bogotano llegó con el grupo principal en la etapa final y ratificó su séptimo lugar en la clasificación general, a 1 minuto y 49 segundos del campeón.

Por su parte, el experimentado Nairo Quintana no pudo meterse en la pelea por los puestos de privilegio. El boyacense terminó 19 en la general, a más de siete minutos del líder.

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