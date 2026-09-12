Su triunfo, que, aunque se oficializó hoy, venía siendo cada vez una certeza mayor con el paso de cada etapa, se une al de otros 11 escarabajos que a lo largo de la historia fueron los mejores escaladores de algunas ediciones de las tres grandes…

El ciclista bogotano de 26 años, Santiago Buitrago, se consagró campeón de la montaña en la Vuelta a España 2026. Tras casi tres semanas de trabajo intenso por mantener el maillot de los puntos azules, el colombiano entró en la historia del ciclismo del país. Esos nombres inmortalizados en el tiempo.

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Santiago Buitrago, el colombiano 12 en la historia, campeón de montaña en una grande

Su triunfo, que, aunque se oficializó hoy, venía siendo cada vez una certeza mayor con el paso de cada etapa, se une al de otros 11 escarabajos que a lo largo de la historia fueron los mejores escaladores de algunas ediciones de las tres grandes del ciclismo. Con especial mención para Luis ‘Lucho’ Herrera.

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Campeones colombianos de la montaña en el Giro de Italia

En la gran cita del ciclismo italiano, Colombia tiene dos ganadores dobles: José Jaime ‘Chepe’ González, con el equipo Kelme-Costa Blanca (1997 y 1999), y Freddy González, con el Colombia-Selle Italia (2001 y 2003). A estos dos nombres se unen los de ‘Lucho’ Herrera (1989) y Julián Arredondo (2014), el más reciente.

Herrera fue quien puso la primera piedra con el equipo Café de Colombia y Arredondo, con el Trek Factory, fue el último en conseguirlo. Desde entonces, un ciclista colombiano no llega a Roma con la camiseta azul. No obstante, en el Tour de Francia también hay triunfos en la montaña para los nuestros.

1989 | Luis Herrera | Café de Colombia

| Luis Herrera | Café de Colombia 1997 | José Jaime González | Kelme-Costa Blanca

| José Jaime González | Kelme-Costa Blanca 1999 | José Jaime González | Kelme-Costa Blanca

| José Jaime González | Kelme-Costa Blanca 2001 | Freddy González | Colombia-Selle Italia

| Freddy González | Colombia-Selle Italia 2003 | Freddy González | Colombia-Selle Italia

| Freddy González | Colombia-Selle Italia 2014 | Julián Arredondo | Trek Factory

Ganadores colombianos de la montaña en el Tour de Francia

Así como ocurrió en el Giro de Italia, Luis ‘Lucho’ Herrera fue el primero en ser campeón de la montaña. Incluso lo logró por primera vez cuatro años antes de ganar en el Giro. Además, El Jardinerito de Fusagasugá se consagró en dos ocasiones. Después de él, se cuentan tres ganadores más, incluido Nairo Quintana.

‘Lucho’ Herrera, campeón en 1985 y 1987, fue sucedido por el antioqueño Santiago Botero en el año 2000. Siete años después fue el turno de Mauricio Soler. Finalmente, el boyacense Nairo Quintana fue el último en quedarse con el maillot de los lunes rojos por el paseo de los Campos Elíseos. Lo logró en 2013.

1985 | Luis Herrera | Varta-Café de Colombia-Mavic

| Luis Herrera | Varta-Café de Colombia-Mavic 1987 | Luis Herrera | Varta-Café de Colombia

| Luis Herrera | Varta-Café de Colombia 2000 | Santiago Botero | Kelme-Costa Blanca

| Santiago Botero | Kelme-Costa Blanca 2007 | Mauricio Soler | Barloworld

| Mauricio Soler | Barloworld 2013 | Nairo Quintana | Movistar Team

Campeones colombianos de la montaña en la Vuelta a España

Tal como pasó en el Tour, Luis Herrera ganó dos veces la clasificación de la montaña de la Vuelta a España. Incluso Herrera consiguió su primera camiseta de puntos azules el mismo año que fue por segunda vez el ganador de la montaña en el Tour de Francia. Cuatro años después repitió el logro en la Vuelta.

Entre los dos títulos de ‘Lucho’ Herrera están los de Óscar de Jesús Vargas en 1989 y Martín Farfán en 1990. Luego fue el turno para otro campeón doble, Félix ‘El Gato’ Cárdenas, quien lo consiguió en 2003 y 2004. Finalmente, Santiago Buitrago se convirtió en el quinto ganador colombiano en la historia.

1987 | Luis Herrera | Café de Colombia

| Luis Herrera | Café de Colombia 1989 | Óscar de Jesús Vargas | Postobón Manzana

| Óscar de Jesús Vargas | Postobón Manzana 1990 | Martín Farfán | Kelme-Ibexpress

| Martín Farfán | Kelme-Ibexpress 1991 | Luis Herrera | Ryalcao-Postobón

| Luis Herrera | Ryalcao-Postobón 2003 | Félix Cárdenas | Cafés Baqué

| Félix Cárdenas | Cafés Baqué 2004 | Félix Cárdenas | Cafés Baqué

| Félix Cárdenas | Cafés Baqué 2026 | Santiago Buitrago | Bahrain Victorious

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