 

Publicidad

La Vuelta a España 2026 tiene campeón virtual: Enric Mas quedó a un paso del título ibérico

El compatriota de Enric Mas, Mikel Landa, también fue uno de los ganadores de la jornada al ganar la etapa 20 de la Vuelta a España 2026.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.

Daniel Montoya Ardila
Daniel Montoya Ardila
12 de septiembre de 2026 – 12:03 p. m.
La Vuelta a España 2026 tiene campeón virtual: Enric Mas quedó a un paso del título ibérico
El líder de la general, Enric Mas del Movistar Team antes del inicio de la etapa 20 de la Vuelta a España 2026 entre La Calahorra y Collado del Alguacil.
Foto: EFE - Javier Lizon

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

/

El español Enric Mas es el virtual ganador de la Vuelta a España 2026 tras la etapa reina disputada este sábado 12 de septiembre entre La Calahorra y el Collado del Alguacil. La fracción fue ganada por su compatriota Mikel Landa, mientras que Mas llegó en el puesto 14.

Salvo una desgracia, Enric Mas se coronará campeón este domingo 13 de septiembre en su primera Vuelta a España. El también español Landa (36 años) fue protagonista de la sesión con su segunda victoria, 11 años después de su primer triunfo en la carrera.

Le contamos: Santiago Buitrago, campeón de la montaña en la Vuelta a España 2026

Mas, ganador virtual de la Vuelta a España 2026

El ciclista del Soudal-Quick Step se impuso en solitario en la cima del Collado del Alguacil, tras atacar a siete kilómetros de la meta. El ciclista español dejó atrás a sus dos últimos compañeros de escapada, el noruego Tobias Johannssen y el belga Ramses Debruyne, segundo y tercero, respectivamente.

Tras una exigente etapa de 186,8 km y 5.000 metros de desnivel acumulado, Enric Mas defendió con éxito su maillot rojo frente al resto de los favoritos al título: el esloveno Primož Roglič, segundo en la clasificación general a dos minutos y 15 segundos, y el austríaco Felix Gall, tercero a dos minutos y 44 segundos.

Lea también: Así será la etapa reina de la Vuelta a España 2026: altimetría, hora y favoritos

Líder de la Vuelta a España 2026

«Son sensaciones nuevas para mí», afirmó Mas tras cruzar la meta. El español aguantó los ataques del ecuatoriano Richard Carapaz (cuarto en la general) durante la fracción y el último intento de Felix Gall cerca de la cima del Collado del Alguacil para quedarse a un paso de su primera Vuelta a España.

Primož Roglič, quien aspiraba a ser el primer ciclista de la historia en ganar cinco Vueltas a España, se mantuvo en el segundo cajón del podio. Por su parte, Gall se quedó tercero. El domingo 13 de septiembre tendrá lugar la etapa 21, la última de la Vuelta a España, de 112 km con salida y llegada en Granada.

No se pierda: El conmovedor video de Santiago Buitrago llorando en La Vuelta a España tras llegar segundo

Clasificación general de la Vuelta a España 2026

Posición Ciclista Equipo Tiempo
1 Enric Mas Movistar Team 70:56:58
2 Primož Roglič Red Bull – BORA – hansgrohe +2:15
3 Felix Gall Decathlon CMA CGM Team +2:44
4 Richard Carapaz EF Education – EasyPost +6:54
5 Sepp Kuss Team Visma | Lease a Bike +8:45
6 Oscar Onley Netcompany INEOS +9:28
7 Jakob Omrzel Bahrain – Victorious +10:38
8 Clément Berthet Groupama – FDJ United +11:41
9 Cristián Rodríguez XDS Astana Team +11:59
10 Harold Tejada XDS Astana Team +14:40
Siga a la nueva version digital de la sección deportiva de El Espectador.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes? Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador

Manténgase al tanto de toda la información deportiva con la SEDE. Estamos en 📷 Instagram 📹 TikTok y 📱Facebook

Daniel Montoya Ardila

Por Daniel Montoya Ardila

Periodista de la Universidad Externado de Colombia apasionado por los deportes, especialmente el fútbol. Tiene diplomado en táctica y estrategia en fútbol. 27DanielMontoya dmontoya@elespectador.com

Temas recomendados:

campeón de la Vuelta a España

Enric Mas

Felix Gall

la SEDE

La SEDE de El Espectador

líder de la Vuelta a España

Mikel Landa

Primoz Roglic

vuelta a españa

Vuelta a España 2026
Síguenos en Google Noticias

 

Comentarios
Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Publicidad
Publicidad

 

 

Publicidad

Inscríbete a nuestros newsletters

Lo bueno que es estar informado y de una manera diferente desde tu correo electrónico.

Selecciona los newsletters que quieres recibir
Al inscribirte, aceptas nuestros T y C y nuestra Política de privacidad.
Infórmate rápido