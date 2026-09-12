Salvo una desgracia, Enric Mas se coronará campeón este domingo 13 de septiembre en su primera Vuelta a España. El también español Landa (36 años) fue protagonista de la sesión con su segunda victoria, 11 años después de su primer triunfo en la carrera.

El español Enric Mas es el virtual ganador de la Vuelta a España 2026 tras la etapa reina disputada este sábado 12 de septiembre entre La Calahorra y el Collado del Alguacil. La fracción fue ganada por su compatriota Mikel Landa, mientras que Mas llegó en el puesto 14.

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La Vuelta a España 2026 tiene campeón virtual: Enric Mas quedó a un paso del título ibérico

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Mas, ganador virtual de la Vuelta a España 2026

El ciclista del Soudal-Quick Step se impuso en solitario en la cima del Collado del Alguacil, tras atacar a siete kilómetros de la meta. El ciclista español dejó atrás a sus dos últimos compañeros de escapada, el noruego Tobias Johannssen y el belga Ramses Debruyne, segundo y tercero, respectivamente.

Tras una exigente etapa de 186,8 km y 5.000 metros de desnivel acumulado, Enric Mas defendió con éxito su maillot rojo frente al resto de los favoritos al título: el esloveno Primož Roglič, segundo en la clasificación general a dos minutos y 15 segundos, y el austríaco Felix Gall, tercero a dos minutos y 44 segundos.

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Líder de la Vuelta a España 2026

«Son sensaciones nuevas para mí», afirmó Mas tras cruzar la meta. El español aguantó los ataques del ecuatoriano Richard Carapaz (cuarto en la general) durante la fracción y el último intento de Felix Gall cerca de la cima del Collado del Alguacil para quedarse a un paso de su primera Vuelta a España.

Primož Roglič, quien aspiraba a ser el primer ciclista de la historia en ganar cinco Vueltas a España, se mantuvo en el segundo cajón del podio. Por su parte, Gall se quedó tercero. El domingo 13 de septiembre tendrá lugar la etapa 21, la última de la Vuelta a España, de 112 km con salida y llegada en Granada.

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Clasificación general de la Vuelta a España 2026

Posición Ciclista Equipo Tiempo 1 Enric Mas Movistar Team 70:56:58 2 Primož Roglič Red Bull – BORA – hansgrohe +2:15 3 Felix Gall Decathlon CMA CGM Team +2:44 4 Richard Carapaz EF Education – EasyPost +6:54 5 Sepp Kuss Team Visma | Lease a Bike +8:45 6 Oscar Onley Netcompany INEOS +9:28 7 Jakob Omrzel Bahrain – Victorious +10:38 8 Clément Berthet Groupama – FDJ United +11:41 9 Cristián Rodríguez XDS Astana Team +11:59 10 Harold Tejada XDS Astana Team +14:40

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