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¿Se retira Egan Bernal? El colombiano estaría meditando ponerle fin a su carrera

A pocos meses de finalizar su contrato con INEOS Grenadiers, distintos reportes señalan que el ciclista colombiano estaría contemplando finalizar su carrera profesional.

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Diego Alejandro Daza Gómez
Diego Alejandro Daza Gómez
CHAMPAGNOLE (France), 19/07/2026.- Colombian cyclist Egan Bernal of Netcompany Ineos Cycling Team at the sign-on ceremony ahead of Stage 15 of the Tour de France, a 183.9 km route from Champagnole to Plateau de Solaison, France, 19 July 2026. (Ciclismo, Francia) EFE/EPA/GUILLAUME HORCAJUELO
Egan Bernal en el Tour de Francia. EFE/EPA/GUILLAUME HORCAJUELO
Foto: EFE - GUILLAUME HORCAJUELO

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El futuro de Egan Bernal en el ciclismo estaría en duda. El portal especializado Cycling Up To Date publicó que el corredor colombiano estaría meditando la posibilidad de retirarse de la competencia profesional, a pocos meses de que termine su contrato con el equipo INEOS Grenadiers.

Además, fuentes cercanas al corredor consultadas por medios de comunicación aseguraron que Bernal viajó hace un par de días a Europa acompañado de algunos familiares para conversar sobre su futuro deportivo.

De acuerdo con dichas fuentes, el campeón del Tour de Francia 2019 estaría atravesando un momento complicado y se encontraría desmotivado. Incluso, llevaría varios días sin montarse en la bicicleta y actualmente estaría realizando únicamente trabajos de trote. La misma fuente señaló que esta no sería la primera ocasión en la que Bernal contempla la posibilidad de ponerle punto final a su carrera.

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Por ahora, ni Egan Bernal ni INEOS Grenadiers se han pronunciado oficialmente sobre estos reportes. El colombiano, sin embargo, aparece entre los nombres que podrían ser una de las principales atracciones del Giro de Lombardía, que se disputará el sábado 10 de octubre.

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La temporada 2026 de Bernal ha tenido actuaciones destacadas. El ciclista de 29 años terminó segundo en el Tour de los Alpes, disputado en abril, ocupó un lugar dentro del top-20 del Tour de Francia y finalizó décimo en el Giro de Italia.

Bernal regresó a la competencia después de uno de los momentos más difíciles de su carrera. En enero de 2022 sufrió un grave accidente mientras entrenaba cerca de Bogotá, que le provocó múltiples lesiones y lo obligó a pasar por varias intervenciones quirúrgicas. Después de un largo proceso de recuperación, volvió a montar bicicleta y competir profesionalmente en 2023.

Ahora, a pocos meses de definir su futuro contractual con INEOS, el corredor colombiano vuelve a estar en el centro de la atención. Por el momento, se trata de versiones de fuentes cercanas y no existe confirmación oficial de que Egan Bernal haya tomado la decisión de retirarse.

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Diego Alejandro Daza Gómez

Por Diego Alejandro Daza Gómez

Comunicador social y periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Escribe para El Espectador y ha colaborado con Directo Bogotá. Tiene experiencia en radio como locutor de la sección deportiva de Mix 92.9. Le interesan los temas deportivos y culturales. DiegoDazaGomez dadaza@elespectador.com

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