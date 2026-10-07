Agresión a Daniel Torres: DIM identifica a hincha y anuncia reconocimiento facial en estadio

El impacto le provocó un corte en el rostro a Torres y generó cuestionamientos por el comportamiento de algunos aficionados durante el encuentro, que terminó con victoria 0-1 para Santa Fe.

Independiente Medellín se pronunció este miércoles sobre la agresión que sufrió Daniel Torres durante el partido contra Santa Fe , disputado el pasado lunes 5 de octubre. El mediocampista del conjunto capitalino fue agredido al minuto 76, luego de ser sustituido, y recibió un golpe en el rostro con un objeto que fue lanzado desde la tribuna.

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A través de un comunicado publicado en sus redes sociales, DIM informó que avanzó en la identificación de algunos de los asistentes que, presuntamente, lanzaron objetos hacia la pista atlética del escenario deportivo. Según el club, la información recopilada será entregada a las autoridades competentes para que se adelanten las investigaciones correspondientes.

"A partir de este proceso de identificación, el club continúa trabajando en el fortalecimiento de las medidas de seguridad para hacer del estadio un lugar seguro para todos los asistentes y, al mismo tiempo, evitar que este tipo de comportamientos termine perjudicando a nuestros hinchas, quienes, en su gran mayoría, tienen un comportamiento ejemplar durante nuestros partidos", dice el comunicado.

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🔴🔵 Comunicado oficial: Identificación de presuntos agresores en tribunas de Ditaireshttps://t.co/8skyl7zEfl — DIM (@DIM_Oficial) October 7, 2026

Además, Independiente Medellín confirmó que Daniel Torres instauró una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación. El club aseguró que coadyuvará en la ampliación de la denuncia y aportará los elementos e información que ha logrado recopilar sobre lo ocurrido.

Como parte de las medidas que implementará después de este episodio, DIM anunció que fortalecerá los mecanismos de seguridad en el estadio. Entre las acciones contempladas está la implementación de un sistema de identificación facial para el ingreso de los aficionados, con el objetivo de mejorar los controles de acceso y facilitar la identificación de quienes incurran en este tipo de comportamientos.

"Como institución, seguiremos trabajando en la implementación de herramientas y procesos que permitan fortalecer la seguridad y la convivencia en nuestros escenarios, entre ellos el sistema de identificación facial para el ingreso al estadio. Nuestro propósito es seguir construyendo un fútbol seguro, en el que las familias y todos los protagonistas del espectáculo puedan disfrutar de esta pasión".

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