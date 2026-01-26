Sergio Higuita y Fernando Gaviria empiezan la temporada 2026 compitiendo en el AlUla Tour

Fernando Gaviria con la camiseta de Líder al ganar la primera etapa de la carrera del Tour Colombia 2024. Foto: EFE - Carlos Ortega

Sergio Higuita (XDS Astana Team) y Fernando Gaviria (Caja Rural – Seguros RGA) comienzan su nueva temporada disputando la sexta edición del AlUla Tour, competencia que hace parte del UCI Asia Tour y que está clasificada en una categoría 2.1. El evento, que se disputará del 27 al 31 de enero en Arabia Saudí, contará con 17 equipos internacionales, entre ellos siete World Tour y seis ProTeam.

El circuito estará dividido en cinco etapas y 800 kilómetros. La primera, de 158 km, se llevará a cabo en la Pista de la Copa de Camellos de AlUla, un emblemático recinto dedicado a las carreras de camellos. La segunda, de 152 km, será un recorrido circular alrededor de la antigua estación del tren del Hiyaz.

El tercer día, con 142,1 km, partirá desde Winter Park hasta la montaña Bir Jaydah Wirkah. La cuarta, la más larga de la edición, con 184 km, unirá Winter Park con las Rocas Shalal Sijlyat. Y, finalmente, la competencia cerrará con una etapa desde el casco antiguo de AlUla hasta Skyviews of Harrat Uwayrid, con exigentes finales.

De las cinco etapas de la competencia, tres están diseñadas para favorecer a los velocistas, por lo que se esperan llegadas masivas. El principal foco estará sobre Jonathan Milan, actual ganador de la camiseta verde del Tour de Francia 2025, aunque otros especialistas como Phil Bauhaus, Pascal Ackermann y el colombiano Fernando Gaviria también aparecen como candidatos a pelear las victorias de etapa.

En cuanto a la clasificación general, todo apunta a que se definirá en los finales más exigentes del recorrido. El primer gran filtro será la llegada a Bir Jaydah Wirkah, con una subida de 4,9 kilómetros al 6,1 % de promedio, un terreno ideal para que los escaladores marquen diferencias y busquen ataques lejanos.

Además, el muro situado a ocho kilómetros de la meta en Harrat Uwayrid, será otro punto clave para la general. En la edición 2025, el título fue para el británico Tom Pidcock, acompañado en el podio por los daneses Fredrik Dversnes y Johannes Kulset, un antecedente que eleva las expectativas para esta nueva edición. La competencia se podrá ver a través de las plataformas de Claro Sports.

