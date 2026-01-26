¡Oficial! Santiago Arias es nuevo jugador de Independiente de Avellaneda

Lionel Messi en el piso junto a Santiago Arias durante la final de la CONMEBOL Copa América Estados Unidos 2024 entre Argentina y Colombia en el Hard Rock Stadium de Miami, Florida, Estados Unidos. Foto: EFE - CJ GUNTHER

Santiago Arias jugará en Argentina. El defensor lateral de 34 años, de la misma camada de James Rodríguez y Luis Fernando Muriel, confirmó su fichaje por Independiente de Avellaneda luego de una semana de rumores que terminaron siendo realidad. Una que sin duda son buenas noticias para la selección de Colombia.

Siendo el segundo fichaje del Rojo, el primero fue Ignacio Malcorra; Arias llega a territorio argentino como agente libre luego de su paso por Bahía de Brasil. Con el club siete veces campeón de la Copa Libertadores firmó hasta diciembre de 2027. Gustavo Quinteros, técnico de Independiente, dio su visto bueno al traspaso.

Santiago Arias ya está en Avellaneda

El lateral derecho arribó a suelo gaucho en la madrugada de este lunes 26 de enero de 2026 y se realizó el chequeo médico de rutina. Superados todos estos protocolos, el equipo argentino oficializó al colombiano en sus redes sociales.

“Tiene experiencia, es un jugador de selección, que jugó en equipos grandes y espero que le vaya bien”, expresó Quinteros sobre Santiago Arias antes de la oficialización del fichaje y luego del estreno del Rojo en el campeonato argentino.

“Contento de estar en este país tan futbolero. Trabajaremos para que sea lo mejor para el club“, dijo Santiago Arias a su llegada al Aeropuerto Internacional de Ezeiza de Buenos Aires. El jugador tricolor llega con una gran carrera futbolística a sus espaldas.

¿En qué equipos jugó Santiago Arias?

El nacido en Medellín, Antioquia, debutó durante la Liga Mustang 2009-II con La Equidad, hoy Internacional de Bogotá. Dos años después dio el salto al fútbol europeo con un club conocido y bien ponderado por los colombianos, Sporting de Lisboa.

En julio de 2013, el PSV Eindhoven le dio la bienvenida al fútbol neerlandés en una transferencia cercana a los EUR 2 millones. Luego de cinco títulos en cinco temporadas, Arias dio el salto de calidad a la liga española con el Atlético de Madrid.

No obstante, permaneció allí solo dos años y en 2020 firmó con el Bayer Leverkusen, para luego volver a España de la mano del Granada y finalmente dar sus últimos pasos antes de llegar a Independiente con el Cincinnati y Bahía de Brasil.

