América tendrá un regreso sorpresivo para la Liga BetPlay 2026

América de Cali arrancó el 2026 con paso firme en la Liga BetPlay gracias al buen rendimiento deportivo que se vio reflejado en las victorias contra Inter Bogotá (3-0) y Boyacá Chicó (0-1). Ahora, se le sumó una noticia que podría modificar el panorama de refuerzos del semestre: el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) falló a favor de Rodrigo Holgado, levantando la sanción que le impedía competir oficialmente.

El delantero argentino, que había sido suspendido por la FIFA por presuntas irregularidades documentales vinculadas a su habilitación para jugar con la selección de Malasia, quedó nuevamente habilitado para jugar. La decisión representa un alivio institucional para el club y un refuerzo inesperado para el cuerpo técnico que encabeza David González.

¿Qué resolvió el TAS y por qué cambia el panorama?

La información fue revelada por el periodista César Luis Merlo, quien confirmó que el TAS falló a favor de tres futbolistas argentinos: Rodrigo Holgado, Imanol Machuca y Facundo Garcés, todos sancionados previamente por la FIFA. La resolución establece que los jugadores podrán volver a competir de manera oficial con efecto inmediato.

La sanción original había sido comunicada a finales de septiembre del año anterior e incluía 12 meses de suspensión, además de una multa de 2.000 francos suizos para cada futbolista, por supuestas “infracciones del artículo 22 del Código Disciplinario de la FIFA (FDC) relativo a falsificación”.

En el caso puntual de Holgado, la decisión del TAS deja sin efecto una medida que había condicionado su continuidad deportiva y que mantenía en vilo tanto al jugador como al club vallecaucano.

¿Cómo reaccionó América de Cali?

Desde el momento en que se conoció la suspensión impuesta por la FIFA, América de Cali fue claro en su postura. El club informó que, junto con el futbolista y la Asociación de Fútbol de Malasia, interpondría los recursos y apelaciones correspondientes para buscar la revisión del fallo.

Ese camino jurídico finalmente tuvo resultado favorable. Con la decisión del TAS, la sanción fue levantada, lo que permite que el atacante de 30 años se reincorpore a los trabajos bajo las órdenes de David González, sin restricciones disciplinarias. Sin embargo, América aún no se ha pronunciado al respecto.

Rodrigo Holgado llegó al fútbol profesional colombiano a comienzos de 2024, procedente de Coquimbo Unido, club al que había llegado cedido desde Gimnasia y Esgrima de La Plata. Desde entonces, su paso por el América ha sido constante.

Con la camiseta del conjunto escarlata, Holgado acumula 18 goles y cinco asistencias en 77 partidos jugados, cifras que lo ubican como una pieza recurrente dentro de las rotaciones ofensivas del equipo.

