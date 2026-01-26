¿James Rodríguez llegará a Millonarios? Esto dijo Gustavo Serpa, accionista del club

James Rodríguez entona el himno nacional en el partido amistoso entre las selecciones de Colombia y Nueva Zelanda en el Chase Stadium, en Fort Lauderdale, Estados Unidos. Foto: EFE - Giorgio Viera

James Rodríguez sigue sin equipo. El goleador de la Copa Mundial de la FIFA Brasil 2014 fue vinculado con equipos en Argentina, Brasil y Estados Unidos, pero a la hora de la verdad no ha habido, hasta acá, ninguna oferta formal por el número 10 de la selección de Colombia. Aun así, tiene un pretendiente en el rentado nacional.

“Si a James le interesa, estamos listos“, dijo Gustavo Serpa, accionista de Millonarios, sobre la posibilidad de que el capitán Tricolor llegue al club albiazul. Así lo informó César Augusto Londoño en el programa radial El Pulso del Fútbol. Un rumor que sigue cobrando relevancia ahora con las palabras de otro periodista.

¿Hay propuesta de Millonarios para James?

“Él decide”, aseguró Julio Sánchez Cristo en Caracol Radio ante la posible negociación de Millonarios con James Rodríguez. Según el comunicador, el conjunto bogotano habría “llenado las expectativas” económicas del futbolista colombiano.

“Lo están seduciendo con una buena idea. James va a tener su último Mundial a la altura de México, que es la altura de Bogotá”, manifestó Sánchez Cristo. Aun así, todas las fuentes coinciden en que el deseo de James no es volver a Colombia.

Sin embargo, es poco el tiempo que le queda al mediocampista ofensivo para conseguir club. Incluso, de acuerdo con César Augusto Londoño, el ídolo de la selección se dio el lujo de rechazar una oferta de un cuadro ecuatoriano.

James Rodríguez rechazó una oferta

“James Rodríguez le dijo NO a una oferta de Ecuador de USD 3 millones, ayer y analiza las posibilidades con la MLS”, escribió en X Londoño. A juzgar por su publicación, parece que el fútbol estadounidense no le ha cerrado la puerta a James.

Además, Ariel Michaloutsos, director deportivo de Millonarios, también tuvo palabras para el eventual fichaje de la escuadra embajadora. “No depende únicamente del club, sería una gran noticia”, dijo Michaloutsos, dejando la pelota en el campo del futbolista.

“James siente que no está preparado para regresar y busca un equipo que le dé competencia, buen manejo de cargas y estilo de vida”, completó Cesar Augusto Londoño, bajando la espuma, al menos del lado del “10”, una posible llegada al FPC.

El mal momento de Millonarios

Adicionalmente, el pésimo arranque de Millos en la actual Liga Betplay 2026-I no coincide con las intenciones del club de romper el mercado. El constante señalamiento por parte de los hinchas al director técnico, Hernán Torres, no ayuda.

“Millonarios tiene que ganar. No estoy tranquilo, estoy trabajando para dar lo mejor de mí y que el equipo empiece a ganar. No me siento bien, pero nunca me rindo, sigo luchando, confío en mi trabajo”, contestó en rueda de prensa el DT luego de perder 2-1 contra Junior en El Campín.

En conclusión, Torres seguirá luchando por su permanencia en el banquillo albiazul, aunque sepa que: “Si no se dan los resultados, uno sabe lo que va a pasar”. Todo esto mientras la junta directiva intenta hacer el fichaje más importante en la historia del fútbol colombiano.

