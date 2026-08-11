Lamine Yamal envió un mensaje de apoyo y esperanza a Colombia tras el terremoto

Lamine Yamal en la conferencia de prensa previa a la semifinal del Mundial 2026 entre España y Francia en Dallas, Estados Unidos. Foto: EFE - CHRISTOPHER NEUNDORF

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“Mucho ánimo y fuerza al pueblo colombiano”, posteó Lamine Yamal en una historia de Instagram tras el terremoto de magnitud 7,4 en la escala de Richter registrado en Colombia este lunes 10 de agosto de 2026. El movimiento telúrico, el más grande en una década, afectó gravemente a las ciudades de Pereira, Cali, Quibdó y Manizales, con 181 personas fallecidas.

Sin embargo, el futbolista español, campeón del mundo hace menos de un mes en Norteamérica 2026, no fue el único que envió un mensaje al país tras la tragedia. James Rodríguez, Radamel Falcao García y hasta el FC Barcelona y el Real Madrid emitieron un mensaje de resiliencia para Colombia.

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James y su mensaje para el país tras el terremoto

“Ya han pasado 24 horas desde el fuerte terremoto que sorprendió a mi país. La situación es devastadora y triste; me llena de impotencia ver los daños y a los afectados”, publicó James Rodríguez tras el terremoto en Colombia.

El jugador con más partidos en la historia de la selección de Colombia también dijo que era el momento de “darnos la mano los unos a los otros”. Esa es la única forma de levantarse del desastre que hoy enfrenta el país.

“A todas las fuerzas vivas que están colaborando: simplemente, gracias. Su labor inquebrantable es una bendición y nos llena de orgullo. Cuenten con mis ayudas y total apoyo. Mañana todo será mejor. Te amo, Colombia”.

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Falcao se unió a los mensajes de solidaridad

Radamel Falcao García también le dejó su mensaje al pueblo colombiano tras el sismo que sacudió al país. Además, el exjugador de Millonarios aseguró que sus oraciones y las de su familia están con Colombia en estos momentos.

“Mi corazón, mis oraciones y las de mi familia están hoy con Colombia. Me pongo a disposición de mi país para levantarnos juntos”, escribió Falcao García en sus redes sociales tras los momentos de angustia en Colombia.

El goleador histórico de la selección de Colombia hasta hace unos meses vivía en Bogotá, al servicio de Millonarios. Sin embargo, sus obligaciones fiscales en el país le impidieron continuar su carrera en el club del que es hincha.

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Donación del Barcelona a Colombia

El FC Barcelona anunció la captación de donaciones para Colombia a través de su fundación, haciendo un aporte inicial de EUR 100.000. “Estos recursos se destinarán a reforzar la labor de las organizaciones humanitarias”.

Por otro lado, Real Madrid y el actual campeón de la Champions League, París Saint-Germain, se unieron con un llamado a la solidaridad. Vale la pena recordar que la situación es aún muy crítica en lugares como Pereira y Chocó.

“Desde el Real Madrid queremos hacerles llegar nuestra solidaridad y deseamos la más pronta recuperación de los heridos, a quienes transmitimos todo nuestro cariño”, dijo en un comunicado el Madrid.

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