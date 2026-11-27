La notificación le llegó el pasado 26 de noviembre de 2026, cuando la ITA, en representación de la Unión Ciclista…

El ciclismo colombiano recibe una noticia que genera preocupación por uno de sus corredores en el pelotón internacional. Harold Tejada fue suspendido provisionalmente por la Agencia Internacional Antidopaje (ITA) , luego de que se detectaran irregularidades en su pasaporte biológico. El corredor huilense, de 29 años, confirmó la apertura de un procedimiento disciplinario en su contra y anunció que prepara su defensa legal y médica.

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La notificación le llegó el pasado 26 de noviembre de 2026, cuando la ITA, en representación de la Unión Ciclista Internacional (UCI), le comunicó el inicio de la investigación. El pedalista hizo pública la situación a través de un comunicado en sus redes sociales, en el que aclaró que la suspensión tiene carácter temporal y que todavía no existe una decisión definitiva sobre su caso.

Netcompany INEOS and Harold Tejada have agreed to end their agreement for the 2027 season, before he was due to join the team on 1 January. pic.twitter.com/eZRdjhtVh4 — Netcompany INEOS (@NetcompanyINEOS) November 27, 2026

La noticia se conoce en un momento particular de su carrera, pues Tejada se encontraba preparando la próxima temporada y tenía previsto incorporarse al Netcompany INEOS, equipo con el que había firmado un contrato por tres años. Según la información difundida, la escuadra británica rescindió el acuerdo tras conocerse la situación.

¿Qué dijo Harold Tejada sobre la investigación por posible dopaje?

En su pronunciamiento, el colombiano reconoció el inicio del procedimiento disciplinario y aseguró que ha colaborado con las autoridades desde que recibió la notificación.

"Esta suspensión es una medida temporal, que no constituye una sanción ni una decisión definitiva", explicó el ciclista, quien también manifestó su disposición de continuar entregando la información requerida durante el desarrollo de la investigación.

Tejada señaló que su equipo legal y médico estará al frente de su defensa ante las instancias correspondientes. Además, aseguró que afrontará el proceso respetando los procedimientos establecidos por las autoridades antidopaje y las instituciones del ciclismo.

Atención 🇨🇴



Suspenden a Harold Tejada por irregularidades en su pasaporte biológico



El 26 de noviembre de 2026, Tejada fue notificado por la International Testing Agency (ITA) —en representación de la UCI— sobre el inicio de un procedimiento disciplinario antidopaje por… pic.twitter.com/R8DCuCcX4b — Luis Rincón Arguello 🇨🇴 (@Rincon001A) November 27, 2026

Por ahora, el corredor optó por no entregar más declaraciones públicas mientras avanza el caso. En su comunicado también agradeció los mensajes de respaldo recibidos y pidió respeto por su privacidad y la de su entorno familiar.

¿Qué dijo la ITA?

El organismo confirmó que presentó cargos contra el ciclista colombiano por una presunta infracción de las normas antidopaje, relacionada con el posible uso de una sustancia o método prohibido. La acusación se fundamenta en anomalías detectadas en su pasaporte biológico, que fueron evaluadas por un panel de expertos.

La ITA, entidad que dirige de manera independiente el programa antidopaje de la Unión Ciclista Internacional (UCI), explicó que el perfil hematológico del corredor presentó alteraciones que no pudieron ser justificadas a partir de las explicaciones entregadas por el deportista.

De acuerdo con el comunicado, tres expertos coincidieron en que las anomalías registradas tienen una alta probabilidad de haber sido ocasionadas por la administración de una sustancia prohibida o la utilización de un método no permitido. Por esta razón, el organismo determinó que existe fundamento para presentar cargos contra el colombiano.

La situación también derivó en una suspensión provisional obligatoria, de acuerdo con las normas antidopaje de la UCI. Sin embargo, el procedimiento todavía está en curso y Tejada conserva el derecho a defenderse antes de que se tome una decisión definitiva.

¿De qué acusan a Harold Tejada?

La acusación está relacionada con un hallazgo adverso en su pasaporte biológico de atleta (ABP, por sus siglas en inglés). Este mecanismo permite hacer un seguimiento individual de diferentes variables biológicas mediante los resultados de muestras de sangre y orina recolectadas a lo largo del tiempo.

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En el caso de Tejada, las anomalías identificadas corresponden específicamente a los valores hematológicos de su perfil. La ITA explicó que un panel de especialistas revisó la información y las explicaciones proporcionadas por el ciclista, pero mantuvo su concepto sobre la gravedad de las alteraciones.

El organismo señaló que los expertos consideraron altamente probable que los cambios fueran consecuencia del uso de una sustancia o método prohibido. Este concepto permitió avanzar hacia la presentación formal de cargos por una presunta infracción antidopaje.

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¿Qué puede pasar ahora con el ciclista colombiano?

Tras recibir la notificación de los cargos, Tejada tiene la posibilidad de aportar información adicional para ejercer su defensa. También cuenta con dos caminos frente al procedimiento: aceptar las consecuencias correspondientes a la presunta infracción o solicitar que el caso sea remitido al Tribunal Antidopaje de la UCI, donde tendría lugar una audiencia.

Además, el corredor puede impugnar la suspensión provisional y solicitar que sea levantada mientras avanza el proceso.

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La ITA confirmó que asumirá completamente la gestión del caso, en virtud de la delegación del programa antidopaje realizada por la UCI. Por tratarse de un procedimiento en curso, el organismo anunció que no entregará más declaraciones públicas.

La investigación representa un duro golpe para los planes deportivos de Tejada, quien se encontraba preparando la próxima temporada y tenía un contrato por tres años con Netcompany INEOS, acuerdo que fue rescindido tras conocerse la situación.

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La temporada de Harold Tejada antes de la investigación

La noticia llega después de un 2026 con resultados destacados para el ciclista colombiano. Entre sus actuaciones más importantes estuvo la victoria en una etapa de la París-Niza, además del cuarto puesto en la clasificación general del UAE Tour.

También consiguió ubicarse en la décima posición de la Vuelta a España y protagonizó una destacada disputa con el suizo Mauro Schmid durante la decimotercera etapa del Tour de Francia, jornada en la que terminó segundo.

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Ahora, el futuro deportivo de Tejada queda condicionado por el desarrollo del procedimiento antidopaje. Mientras prepara su defensa, el corredor deberá esperar las decisiones de las autoridades para conocer las consecuencias de una investigación que ya tuvo repercusiones en sus planes para la próxima temporada

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