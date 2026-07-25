Estiven García, del Team Sistecrédito, ganó en la etapa reina de la Vuelta de la Juventud

Estiven García (camiseta verde) adelantando sobre la línea de meta durante la sexta etapa de la Vuelta de la Juventud 2026, la cual se disputó este sábado 25 de julio entre Machetá y el Alto del Cogollo, en el municipio de Duitama, Boyacá. Foto: Vuelta de la Juventud

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El Team Sistecrédito está imparable en la Vuelta de la Juventud 2026. Estiven García, otro de sus ciclistas, fue el primero en ascender El Alto del Cogollo en la sexta etapa, la más exigente de todo el calendario y la penúltima antes de la fracción final este domingo 26 de julio entre Duitama y Sopo, en Boyacá.

García esperó hasta los metros finales para lanzar un ataque y finalmente cruzar la línea de meta con un tiempo de tres horas, 51 minutos y 14 segundos. Su compañero de equipo, Robert Andrés Plazas, sigue como líder de la clasificación general a 33 segundos precisamente del vencedor de hoy.

Entérese: Así está la clasificación general del Tour de Francia 2026 a una etapa del final

Sexta etapa de la Vuelta de la Juventud 2026

El segundo corredor en completar los 152 kilómetros de recorrido de esta etapa reina fue David Rodas (Cotrafa S-Bielas). El líder de la general, Plazas, completó el podio de la jornada. Emerson Gordillo y William Colorado, ambos del Nu Colombia, fueron cuarto y quinto respectivamente.

“Es algo muy grande. Veníamos buscándolo desde el inicio. Estoy súper contento. Trabajé para mi líder, pero al final vi que podía ganar. Hoy salimos con la mentalidad de mantener el liderato y logramos un doble regalo con la etapa y el liderato”, declaró Estiven García tras ganar la sexta etapa.

Volviendo a la general, el tercer lugar sigue siendo propiedad de Emerson Gordillo, ciclista del Nu Colombia, a 53 segundos de Robert Plazas, quien tendrá que defender su primer lugar con uñas y dientes en la última fracción.

Le recomendamos: ¡Viva Ecuador! Richard Carapaz ganó la etapa reina del Tour de Francia 2026

Clasificación general de la Vuelta a la Juventud 2026

Robert Andrés Plazas (Team Sistecredito) 17:42:06 Estiven García (Team Sistecredito) +0:00:33 Emerson Gordillo (Nu Colombia) +0:00:53 Mauricio Zapata (Team Sistecredito) +0:00:56 William Colorado (Nu Colombia) +0:01:05 Daniel Felipe Carvajal (GW Erco SportFitness) +0:01:58 Jaider Muñoz (Team Sistecredito) +0:02:19 Juan David Urian (Team Sistecredito) +0:02:26 Jerónimo Calderón (Team Sistecredito) +0:02:32 Jhohan Stiven Marín (FUNRV – VIma – Machine) +0:02:42

Séptima y última etapa de la Vuelta a la Juventud 2026

La Vuelta de la Juventud 2026 llegará a su fin este domingo 26 de julio con una última etapa muy exigente de 181,2 kilómetros entre Duitama, Paipa, Tunja, Chocontá, Sisga, Sesquilé y Guatavita. No todo está dicho en esta competencia juvenil y su última función promete emociones fuertes.

Le sugerimos: Jaider Muñoz logró la tercera victoria del Team Sistecrédito en la Vuelta de la Juventud

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes? Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador