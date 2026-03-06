Publicidad

Home

Deportes
Ciclismo

Strade Bianche 2026: hora, dónde ver en vivo, recorrido y ciclistas colombianos presentes

Dos ciclistas nacionales harán parte de esta clásica de la Toscana, mientras que el esloveno Tadej Pogacar intentará imponerse por cuarta vez.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Daniel Montoya Ardila
Daniel Montoya Ardila
06 de marzo de 2026 - 07:38 p. m.
El ciclista esloveno Tadej Pogacar de UAE Team Emirates durante la etapa 21 del Tour de Francia 2025.
El ciclista esloveno Tadej Pogacar de UAE Team Emirates durante la etapa 21 del Tour de Francia 2025.
Foto: EFE - CHRISTOPHE PETIT TESSON
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Llega una nueva edición de la clásica Strade Bianche. Este año, el inicio y final de la carrera de La Toscana serán en Siena, presentando 202,6 kilómetros y casi 3.500 metros de desnivel. A pesar de la reducción de 16 a 14 sectores, el evento promete grandes emociones para los amantes del ciclismo.

El mexicano Isaac del Toro, el ecuatoriano Richard Carapaz y el británico Tom Pidcock llegan con la intención de imponerse en esta clásica, pero la presencia del tres veces campeón, Tadej Pogacar, hace el reto aún mayor para quienes aspiran a arrebatarle el título al cuatro veces campeón del Tour de Francia.

Vínculos relacionados

Rionegro se prepara para la Clásica de Ciclismo Ciudad Santiago de Arma
Santiago Buitrago logró importante victoria en Italia: campeón del Trofeo LaIgueglia
Egan Bernal recibió importante nominación en los Premios Laureus 2026: listado completo

Además, Colombia también dirá presente gracias a la participación de dos compatriotas que intentarán dejar en algo el nombre del país y de sus respectivos equipos. Aquí está el horario, el canal de transmisión, el recorrido y los escarabajos que estarán en la vigésima edición de la Strade Bianche.

Hora y dónde ver en vivo Strade Bianche 2026

  • Lugar: Italia
  • Fecha: sábado 7 de marzo
  • Hora: 6:00 a.m. (hora de Colombia)
  • Canal: Disney+

Ciclistas colombianos en la Strade Bianche 2026

Diego Pescador del Movistar Team y Brandon Rivera de INEOS Grenadiers serán la cuota tricolor en esta clásica italiana. Hasta hace un par de semanas la carta más fuerte de Colombia era Egan Bernal, campeón nacional de ruta.

Sin embargo, el zipaquireño de 29 años decidió no participar por una molestia física, según Caracol Sports, relacionada con “un mal uso de bicicletas”. Estos son otros ciclistas que podrán dar el golpe y llevarse el primer puesto.

Matteo Jorgenson del Team Visma, Pello Bilbao del Bahrain Victorious, Tobias Halland Johannessen del Uno X Mobility, Giulio Pellizzari del Red Bull BORA hansgrohe, Romain Grégoire del Groupama y Lennert Van Eetvelt del Lotto Intermarché.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes? Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador

Manténgase al tanto de toda la información deportiva con la SEDE. Estamos en 📷 Instagram 📹 TikTok y 📱Facebook

Daniel Montoya Ardila

Por Daniel Montoya Ardila

Periodista de la Universidad Externado de Colombia apasionado por los deportes, especialmente el fútbol. Tiene diplomado en táctica y estrategia en fútbol.@27DanielMontoyadmontoya@elespectador.com

Temas recomendados:

la SEDE

Strade Bianche 2026

Strade Bianche

Tadej Pogacar

UAE Team Emirates

clásica Strade Bianche

Isaac del Toro

Richard Carapaz

Tom Pidcock

Tour de Francia

Strade Bianche hoy

Strade Bianche hora

ciclistas colombianos en la Strade Bianche 2026

Diego Pescador

Movistar Team

Brandon Rivera

INEOS Grenadiers

Egan Bernal

Team Visma

Bahrain Victorious

Red Bull BORA hansgrohe

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
El Espectador usa cookies necesarias para el funcionamiento del sitio. Al hacer clic en "Aceptar" autoriza el uso de cookies no esenciales de medición y publicidad. Ver políticas de cookies y de datos.