Strade Bianche 2026: hora, dónde ver en vivo, recorrido y ciclistas colombianos presentes

El ciclista esloveno Tadej Pogacar de UAE Team Emirates durante la etapa 21 del Tour de Francia 2025. Foto: EFE - CHRISTOPHE PETIT TESSON

Llega una nueva edición de la clásica Strade Bianche. Este año, el inicio y final de la carrera de La Toscana serán en Siena, presentando 202,6 kilómetros y casi 3.500 metros de desnivel. A pesar de la reducción de 16 a 14 sectores, el evento promete grandes emociones para los amantes del ciclismo.

El mexicano Isaac del Toro, el ecuatoriano Richard Carapaz y el británico Tom Pidcock llegan con la intención de imponerse en esta clásica, pero la presencia del tres veces campeón, Tadej Pogacar, hace el reto aún mayor para quienes aspiran a arrebatarle el título al cuatro veces campeón del Tour de Francia.

Además, Colombia también dirá presente gracias a la participación de dos compatriotas que intentarán dejar en algo el nombre del país y de sus respectivos equipos. Aquí está el horario, el canal de transmisión, el recorrido y los escarabajos que estarán en la vigésima edición de la Strade Bianche.

Hora y dónde ver en vivo Strade Bianche 2026

Lugar : Italia

Fecha : sábado 7 de marzo

Hora : 6:00 a.m. (hora de Colombia)

Canal: Disney+

Ciclistas colombianos en la Strade Bianche 2026

Diego Pescador del Movistar Team y Brandon Rivera de INEOS Grenadiers serán la cuota tricolor en esta clásica italiana. Hasta hace un par de semanas la carta más fuerte de Colombia era Egan Bernal, campeón nacional de ruta.

Sin embargo, el zipaquireño de 29 años decidió no participar por una molestia física, según Caracol Sports, relacionada con “un mal uso de bicicletas”. Estos son otros ciclistas que podrán dar el golpe y llevarse el primer puesto.

Matteo Jorgenson del Team Visma, Pello Bilbao del Bahrain Victorious, Tobias Halland Johannessen del Uno X Mobility, Giulio Pellizzari del Red Bull BORA hansgrohe, Romain Grégoire del Groupama y Lennert Van Eetvelt del Lotto Intermarché.

