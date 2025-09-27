Luis Suárez, imparable con el Sporting, marcó ante Estoril en Portugal: video

El delantero colombiano Luis Javier Suárez celebra una nueva anotación con el Sporting de Portugal. Foto: EFE - RODRIGO ANTUNES

Luis Javier Suárez volvió a demostrar que su fichaje por el Sporting de Portugal ha sido un acierto. El delantero colombiano volvió a inflar la red este sábado en la visita de su equipo al Estoril, por la fecha 7 de la Primeira Liga, y alcanzó su quinto gol en apenas siete compromisos.

El tanto llegó temprano, al minuto 12 de juego, en una acción colectiva que nació en los pies de Morten Hjulmand. El mediocampista danés abrió la cancha hacia el sector izquierdo, donde el uruguayo Maxi Araujo controló y de inmediato envió un centro rastrero al área que el samario transformó en gol.

Con este gol, el atacante samario ratifica el gran momento que atraviesa en su carrera, consolidándose como un hombre clave en el esquema ofensivo del onceno verdiblanco. Contando su paso por la selección, ya son nueve los tantos que registra en este arranque de temporada.

El Sporting busca mantenerse en la pelea directa por el liderato de la Primeira Liga. Con la victoria sobre Estoril, los lisboetas llegan a 18 unidades, las mismas que suma el Porto, que marcha primero por diferencia de gol. El Benfica de Richard Ríos ocupa el tercer lugar con 17 puntos.

La adaptación de Luis Javier Suárez al fútbol portugués ha sido inmediata y su rendimiento justifica la apuesta económica de 22 millones que hizo el club lisboeta por sus servicios.

Noticia en desarrollo...

