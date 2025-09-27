Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Deportes
Fútbol Colombiano
Otros Equipos

Medellín le ganó un partido increíble a Tolima y es uno de los punteros

El cuadro poderoso venció al pijao en Ibagué y se pegó al líder de la Liga BetPlay, Atlético Bucaramanga.

Fernando Camilo Garzón
Fernando Camilo Garzón
28 de septiembre de 2025 - 01:37 a. m.
Tolima y Medellín protagonizaron un intenso duelo en Ibagué.
Tolima y Medellín protagonizaron un intenso duelo en Ibagué.
Foto: Deportes Tolima, vía X
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Tolima y Medellín protagonizaron un vibrante duelo en el Manuel Murillo Toro que terminó 3-2 a favor del equipo visitante.

El conjunto local pegó primero con un tanto de Mauricio González a los nueve minutos, quien luego repitió de cabeza al 41’. Sin embargo, Medellín reaccionó justo antes del descanso con un penal ejecutado por Léider Berrío al 45+8, que dio aire al equipo dirigido por Alfredo Arias.

Vínculos relacionados

EN VIVO | Nacional y Millonarios empatan 0-0 en el Atanasio: siga acá el partido
Luis Suárez, imparable con el Sporting, marcó ante Estoril en Portugal: video
Eduardo Berizzo, técnico de James Rodríguez en León, tomó drástica decisión

La segunda parte fue un vaivén de emociones. Ménder García empató al 50’ y Berrío firmó su doblete al 63’, aprovechando un error del arquero Cristopher Fiermarin.

Con el 2-3 en contra, Tolima buscó la igualdad con remates de larga distancia y variantes ofensivas, pero no logró superar la defensa visitante, que resistió hasta el pitazo final.

El encuentro estuvo cargado de intensidad, amonestaciones y múltiples sustituciones en ambos equipos. Medellín supo reponerse tras un inicio cuesta arriba y se llevó tres puntos clave en condición de visitante, mientras que Tolima, pese a mostrarse insistente, no encontró la claridad suficiente en los últimos minutos para evitar la derrota.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador

Fernando Camilo Garzón

Por Fernando Camilo Garzón

@FernandoCGarzonfernandogarzongomez@gmail.com

Temas recomendados:

Deportes Tolima

Tolima

DIM

Medellín

Liga BetPlay

Fútbol Colombiano

Liga Colombiana

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.