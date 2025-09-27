Medellín le ganó un partido increíble a Tolima y es uno de los punteros

Tolima y Medellín protagonizaron un intenso duelo en Ibagué. Foto: Deportes Tolima, vía X

Tolima y Medellín protagonizaron un vibrante duelo en el Manuel Murillo Toro que terminó 3-2 a favor del equipo visitante.

El conjunto local pegó primero con un tanto de Mauricio González a los nueve minutos, quien luego repitió de cabeza al 41’. Sin embargo, Medellín reaccionó justo antes del descanso con un penal ejecutado por Léider Berrío al 45+8, que dio aire al equipo dirigido por Alfredo Arias.

La segunda parte fue un vaivén de emociones. Ménder García empató al 50’ y Berrío firmó su doblete al 63’, aprovechando un error del arquero Cristopher Fiermarin.

Con el 2-3 en contra, Tolima buscó la igualdad con remates de larga distancia y variantes ofensivas, pero no logró superar la defensa visitante, que resistió hasta el pitazo final.

El encuentro estuvo cargado de intensidad, amonestaciones y múltiples sustituciones en ambos equipos. Medellín supo reponerse tras un inicio cuesta arriba y se llevó tres puntos clave en condición de visitante, mientras que Tolima, pese a mostrarse insistente, no encontró la claridad suficiente en los últimos minutos para evitar la derrota.

