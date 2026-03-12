Tejada hizo podio de etapa y Martínez defendió su puesto de la general en París-Niza

Jonas Vingergaard amplió su ventaja sobre Martínez y ganó la cuarta etapa. Foto: AFP - ANNE-CHRISTINE POUJOULAT

La quinta jornada de la París-Niza 2026 volvió a tener protagonismo latinoamericano. En una etapa larga y exigente, el ecuatoriano Jefferson Cepeda animó la fuga del día, mientras que los colombianos Harold Tejada y Daniel Felipe Martínez se mantuvieron entre los protagonistas en la lucha por la clasificación general.

Sin embargo, el gran vencedor del día fue el danés Jonas Vingegaard, quien firmó una nueva exhibición en la montaña y reforzó su liderato en la llamada Carrera hacia el Sol.

Vingegaard golpea de nuevo en la montaña

La etapa más larga de esta edición, con 206,3 kilómetros entre Cormoranche-sur-Saone y Colombier-le-Vieux, presentó un recorrido quebrado y con 2.724 metros de desnivel positivo, lo que terminó provocando una selección importante entre los favoritos.

El momento decisivo llegó a 20 kilómetros de la meta, en la exigente Cote de Saint-Jean-de-Muzols (2,1 km al 10,7 %). Allí, Vingegaard lanzó un ataque contundente que nadie pudo seguir.

Desde ese punto, el líder administró su ventaja en el descenso y en el último puerto del día, la Cote de Saint-Barthélemy-le-Plain, hasta cruzar la meta en solitario con un tiempo de 4:29:01.

Detrás del danés, el francés Valentin Paret-Peintre fue segundo a 2:02, mientras que el colombiano Harold Tejada completó el podio de la jornada al llegar tercero a 2:20..

Tejada brilla en la etapa y Martínez resiste en la general

La actuación de Harold Tejada fue uno de los puntos altos para el ciclismo colombiano. El corredor del XDS-Astana se mantuvo con los principales perseguidores tras el ataque del líder y terminó consolidando un destacado tercer lugar en la fracción.

Por su parte, Daniel Felipe Martínez también estuvo en el grupo de favoritos durante el momento clave de la carrera, aunque terminó cediendo tiempo en el tramo final. A pesar de ello, el ciclista del Red Bull-Bora conserva la segunda posición de la clasificación general, aunque ahora a 3:22 de Vingegaard.

El alemán Georg Steinhauser es tercero a 5:50, seguido por Kévin Vauquelin y Lenny Martínez, que completan el Top-5 provisional.

Clasificaciones de la París-Niza tras la quinta etapa

Una jornada movida desde el inicio

La etapa arrancó bajo un clima soleado y con varios movimientos desde los primeros kilómetros. Tras numerosos intentos de escapada, finalmente se consolidó un grupo con Aleksandr Vlasov, Joshua Tarling, Rémi Cavagna, Jefferson Cepeda y Nicolas Prodhomme.

Posteriormente se sumaron Victor Campenaerts, Lorenzo Milesi e Iván Romeo, lo que permitió que la fuga alcanzara más de dos minutos de ventaja sobre el pelotón controlado por el equipo del líder.

Sin embargo, el ritmo impuesto por Visma-Lease a Bike terminó reduciendo la diferencia antes del encadenado final de ascensiones. El ecuatoriano Cepeda fue uno de los más combativos entre los escapados, aunque la ofensiva fue neutralizada antes del ataque definitivo de Vingegaard.

Lo que viene en la París-Niza

La carrera francesa continuará este viernes con la sexta etapa entre Barbentane y Apt, de 179,3 kilómetros y 2.077 metros de desnivel acumulado.

El recorrido incluye cuatro ascensos puntuables y un último puerto ubicado a menos de cinco kilómetros de la meta, un terreno que podría abrir oportunidades tanto para una escapada ambiciosa como para corredores que necesiten recuperar tiempo en la general.

