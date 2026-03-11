Un colombiano dentro del top 10 de la clasificación general de la Tirreno-Adriático

Isaac Del Toro luego de la tercera etapa del Tirreno-Adriático. Foto: EFE - ROBERTO BETTINI

Finalizó la tercera etapa de la Tirreno-Adriático luego de una jornada de 221 kilómetros entre Cortona y Magliano de’ Marsi. Allí, el danés Tobias Lund Andresen se quedó con la victoria al imponerse en la llegada.

La carrera estuvo marcada por un ritmo constante del pelotón que mantuvo controlada cualquier intento de fuga, preparando el terreno para un desenlace masivo en los metros finales.

El corredor danés lanzó su ataque en el momento preciso y superó a dos de los velocistas más fuertes del pelotón. El belga Arnaud De Lie, del Lotto–Dstny, terminó en la segunda posición, mientras que el también belga Jasper Philipsen, representante del Alpecin–Deceuninck, completó el podio de la jornada en territorio italiano.

A pesar de este resultado, el mexicano Isaac del Toro, del UAE Team Emirates, conservó el liderato de la carrera. El joven corredor continúa al frente de la general con una ventaja mínima sobre sus principales perseguidores.

El italiano Giulio Pellizzari, del Red Bull–Bora–Hansgrohe, se mantiene segundo a cuatro segundos, mientras que el estadounidense Magnus Sheffield, del INEOS Grenadiers, es tercero a 14 segundos.

En cuanto a la actuación colombiana, el mejor del día fue el velocista Fernando Gaviria, quien cruzó la meta en la posición 14 representando al Caja Rural–Seguros RGA. Aunque no logró meterse en la pelea directa por el podio de la etapa, el colombiano se mantuvo cerca del grupo de sprinters en el cierre.

Por su parte, el bogotano Santiago Buitrago, del Bahrain Victorious, continúa siendo el mejor colombiano en la clasificación general. Tras las primeras tres jornadas de competencia, Buitrago ocupa el puesto 11 a 38 segundos del líder, manteniéndose en la pelea dentro del grupo de corredores.

Así está la clasificación general de la Tirreno Adriático luego de la tercera etapa

1. Isaac del Toro (México - UAE Team Emirates XRG): 10 horas, 35 minutos y 22 segundos.

2. Giulio Pellizzari (Italia - Red Bull Bora - Hansgrohe): a 4 segundos

3. Magnus Sheffield (Estados Unidos - Ineos Grenadiers): a 14 segundos

4. Alan Hatherly (Sudáfrica - Jayco AlUla): a 18 segundos

5. Primož Roglič (Eslovenia - Red Bull Bora - Hansgrohe): a 19 segundos

10. Santiago Buitrago (Colombia - Bahrain Victorious): a 38 segundos

61. Nairo Quintana (Colombia - Movistar Team): a 2 minutos y 38 segundos

129. Brandon Smith Rivera (Colombia - Ineos Grenadiers): a 6 minutos y 18 segundos

150. Fernando Gaviria (Colombia - Caja Rural): a 9 minutos y 41 segundos

