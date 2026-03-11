LaLiga de España se unió con Compensar para impulsar el fútbol formativo de Bogotá

LaLiga, la primera división del fútbol profesional de España, se unió con Compensar para impulsar el fútbol formativo de Bogotá. Foto: Compensar

LaLiga EA Sports, la primera división del fútbol español, y Compensar firmaron en Colombia un acuerdo de cooperación orientado al desarrollo del ecosistema deportivo local. La iniciativa busca impulsar procesos de formación y profesionalización para deportistas y entrenadores vinculados a la entidad, con programas que se implementarán principalmente en Bogotá.

El convenio contempla dos líneas principales de trabajo, que son la capacitación para profesionales del sector deportivo y la implementación del modelo LaLiga Schools dentro de la infraestructura deportiva de la caja de compensación. Según las entidades, la iniciativa pretende introducir estándares internacionales de formación y gestión deportiva en espacios destinados al fútbol base en la capital colombiana.

El componente deportivo incluye la apertura de escuelas de formación en Bogotá bajo la metodología desarrollada por LaLiga, que ya opera en países como Vietnam y Taiwán. El modelo plantea un enfoque integral del entrenamiento juvenil que combina aspectos tácticos, técnicos, físicos y psicosociales en el proceso de aprendizaje.

La ejecución del proyecto estará a cargo de un director técnico español vinculado a LaLiga con licencia UEFA Pro, quien supervisará la aplicación del modelo formativo en campo. El trabajo será acompañado desde la sede de la organización en Madrid, con el objetivo de mantener coherencia con los lineamientos de formación establecidos por la liga española.

El acuerdo también contempla programas de capacitación para profesionales de la industria deportiva mediante LaLiga Business School. Estas actividades se desarrollarán tanto en Colombia como en España y estarán orientadas a fortalecer capacidades de gestión, formación y administración dentro del sector futbolístico local.

“Este proyecto nos permite seguir exportando la Metodología LaLiga a un país con una enorme pasión y potencial futbolístico como Colombia. Nuestro objetivo es ayudar a crear un entorno formativo de calidad centrado en el desarrollo integral del jugador”, afirmó Juan Florit, responsable del área de proyectos deportivos en LaLiga.

El directivo agregó que la iniciativa busca replicar elementos del modelo español de formación deportiva. “El trabajo está basado en las claves que han hecho de España una referencia mundial en fútbol base por la calidad de sus canteras y por la formación integral de los jóvenes jugadores”, señaló.

Por su parte, Juan Raúl Mejía, delegado de LALIGA para Colombia, Ecuador y Venezuela, indicó que el país representa un mercado relevante para la expansión de la organización en la región. “Colombia es un mercado estratégico para LaLiga en la región y este acuerdo refuerza nuestra presencia en el país y en Latinoamérica”, afirmó.

Mejía añadió que la iniciativa también busca impulsar procesos de transferencia de conocimiento en el sector. “El objetivo es compartir experiencias, formar talento local y contribuir de manera sostenible al crecimiento de la industria del fútbol trabajando de la mano con actores locales”, explicó.

Desde Compensar, Óscar Mario Ruiz, director de la Unidad de Bienestar, señaló que el acuerdo hace parte de la estrategia institucional para ampliar su oferta deportiva. “Esta alianza representa un paso importante en la búsqueda de programas que contribuyan al desarrollo deportivo y formativo de niños, jóvenes y entrenadores”, sostuvo.

De acuerdo con LaLiga, la organización ha desarrollado más de 900 proyectos deportivos internacionales desde 2015 en más de 60 países. Estas iniciativas se centran principalmente en programas de formación juvenil y capacitación de profesionales vinculados al fútbol.

