La Maratón de Medellín calienta motores para lo que será su edición 2026

La Maratón de Medellín reunirá a 30.000 corredores, de los cuales el 55% serán hombres y el 45% mujeres. Foto: Maratón de Medellín

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Las calles de Medellín volverán a convertirse en el escenario de una de las mayores celebraciones del deporte en Colombia. La edición 2026 de la Maratón de Medellín espera reunir a 30.000 corredores provenientes de 51 países y 364 municipios colombianos. Un crecimiento estable en el tiempo.

Más de 3.000 corredores internacionales llegarán a la ciudad para participar de la competencia. Después de Colombia, Puerto Rico será el país con mayor representación, seguido por Costa Rica, Estados Unidos, Venezuela, República Dominicana, México, Ecuador, Panamá y Perú. Una muestra internacional.

Lea también: Chía se prepara para correr por las mujeres: llega la Carrera Mujeres, Vida y Esperanza

La participación nacional también refleja el alcance del evento. Corredores de 364 ciudades colombianas estarán presentes en esta edición. Además, la Maratón de Medellín continúa consolidando su reconocimiento internacional.

El aval de World Athletics, la Federación Colombiana de Atletismo y la clasificatoria para la Boston Marathon y válida para obtener marcas de clasificación a las maratones de Nueva York, Berlín y Chicago.

“Cada edición de la Maratón de Medellín es el resultado de un año de trabajo, planeación y coordinación para ofrecer una experiencia segura, memorable y de talla internacional. Nuestro mayor compromiso es responder a la confianza”, afirmó Claudia Pérez, directora de la competencia antioqueña.

Le contamos: Con este tanto Luis Díaz abrió su cuenta goleadora en la temporada: video

La directora de la Maratón de Medellín también expresó su emoción al ver cómo la ciudad se ha consolidado como un referente del running en América Latina. Pérez resaltó la calidez de la gente y la logística de Medellín.

“Más que organizar una carrera, trabajamos para que Medellín siga posicionándose como una ciudad donde el deporte inspira, une a las personas y deja una huella imborrable en quienes la visitan”, aseguró Claudia Pérez.

La competencia, que se realizará del 5 al 6 de septiembre de 2026, intentará consolidar la ciudad para el turismo deportivo. Nuevos recorridos y experiencias para vivir la Maratón Medellín son las principales novedades de este año.

Entérese: Bayern Múnich tuvo un segundo tiempo aplanador y goleó 5-1 en el debut de la Bundesliga

De acuerdo con la organización del evento, los cambios en los puntos de salida de las diferentes distancias son una medida orientada a optimizar la experiencia de los corredores y la operación logística de la competición.

La prueba de 5 kilómetros partirá desde el edificio de las Empresas Públicas de Medellín (EPM), en el sector del Parque de los Pies Descalzos. Las competencias de 21 y 42 kilómetros tendrán como punto de salida el Parque de las Luces, mientras que la carrera de 10 kilómetros iniciará desde Parques del Río.

Para facilitar la movilidad de los participantes, el Metro de Medellín será el transporte oficial de la Maratón de Medellín e iniciará su operación a las 4:00 a. m. del domingo 6 de septiembre, permitiendo el traslado de los corredores.

Le recomendamos: Polémica con Argentina: FIFA autorizó a cumplir en amistosos las sanciones por el Mundial

La Maratón de Medellín proyecta un impacto económico superior a los USD 38 millones, una cifra que tiene en cuenta sectores como el turismo, la hotelería, la gastronomía, el comercio y el transporte.

La edición 2026 también confirma el crecimiento de la comunidad del running en Colombia. El 45% de los inscritos son mujeres, una participación que continúa aumentando, especialmente en las distancias de 10 y 21 kilómetros.

Expo Runners: la previa imperdible antes de correr

El 4 de septiembre tendrá lugar la rueda de prensa de presentación de los atletas de élite. Ese mismo día abrirá sus puertas Expo Runners, la feria oficial de Maratón Medellín, que se desarrollará el 4 y 5 de septiembre en Plaza Mayor.

Con la participación de 180 stands de marcas nacionales e internacionales y una asistencia estimada de más de 40.000 visitantes entre corredores, familiares y aficionados, el espacio se consolida como el principal punto de encuentro de la industria del running en Colombia.

Además de la entrega de kits, Expo Runners ofrecerá experiencias alrededor del deporte, la innovación, la tecnología y el bienestar, convirtiéndose en el punto de partida de un fin de semana que movilizará a toda la ciudad.

No se pierda: Dura sanción para Independiente Santa Fe tras los hechos de violencia en El Campín

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes? Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador