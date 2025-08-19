No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Huracán vs. Once Caldas: hora y dónde ver el partido de Copa Sudamericana

El conjunto de Manizales llegó a Buenos Aires con la ventaja mínima del 1-0 y el sueño de alcanzar por primera vez los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

Redacción Deportes
19 de agosto de 2025 - 12:48 p. m.
Foto: EFE - Agencia Unido360
Once Caldas se juega más que una clasificación esta tarde en el Tomás Adolfo Ducó. El ‘blanco blanco’ aterrizó en Buenos Aires con la ilusión intacta de alcanzar, por primera vez en su historia, los cuartos de final de la Copa Sudamericana. La mínima ventaja conseguida en Palogrande (1-0) obliga a sostener la concentración y, si se puede, golpear de nuevo frente a un Huracán que buscará hacerse fuerte en casa.

El equipo colombiano viajó el sábado por la noche a la capital argentina. El domingo recorrió La Bombonera y se entrenó en La Casa Amarilla, complejo de Boca Juniors que abrió sus puertas para la preparación final. El técnico sabe que el margen es corto: el gol de diferencia es valioso, pero también frágil frente a un rival que, empujado por su gente, saldrá a imponer condiciones.

El peso de la historia en Argentina

Si hay un fantasma que persigue a Once Caldas, está en territorio argentino. A lo largo de su historia, solo pudo ganar una vez en este suelo: 0-1 frente a San Lorenzo en la Libertadores 2005, con aquel recordado gol de Jhon Viáfara. El resto es un registro duro: cuatro derrotas y un empate. Desde aquel 1-0 de Vélez en 1999 hasta la caída ante Boca en la Recopa 2005, el balance no le sonríe al conjunto de Manizales.

El “Globo” no tuvo su mejor versión en Manizales, donde resistió y evitó una diferencia mayor pese a las numerosas llegadas del local. Ahora, con la obligación de ganar en el Ducó, Huracán debe reencontrarse con su juego. Su gente exigirá intensidad, y la presión del contexto puede ser un arma de doble filo: impulso para soñar o carga si el gol no aparece rápido.

Para Once Caldas, avanzar sería romper una barrera inédita en Sudamericana y sumar un capítulo dorado a su historia internacional. Para Huracán, es la oportunidad de redimirse ante su hinchada y ratificar su peso como club copero.

Hora y dónde ver Huracán vs. Once Caldas en Copa Sudamericana

  • Fecha: 19 de agosto de 2025
  • Hora: 5:00 p.m. hora en Colombia
  • Estadio: Tomás Adolfo Ducó (Buenos Aires)
  • Transmisión: DirecTV Sports y DGO.

¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador

Por Redacción Deportes

