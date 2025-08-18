Junior, líder de la Liga BetPlay, le remontó al Bucaramanga en los minutos finales

Steven Rodríguez fue la figura del partido. Foto: Junior Club SA

Junior logró una remontada (2-1) este lunes ante Atlético Bucaramanga y frente a su público, en un duelo correspondiente a la séptima fecha de Liga BetPlay Dimayor. Fáber Gil adelantó a la visita, pero Steven Rodríguez, con un doblete, extendió el invicto rojiblanco y lo afianzó en lo más alto de la tabla.

El cuadro local, que controló la pelota durante la mayor parte del compromiso, tuvo la posibilidad de ponerse en ventaja al minuto 54, cuando Gonzalo Paiva dispuso de un penalti. El delantero paraguayo buscó colocar el balón junto a un poste, pero su disparo se fue desviado.

Bucaramanga, a diferencia del local, no perdonó la primera ocasión más clara que generó. Gracias a Fáber Gil, quien conectó el balón con su pierna derecha dentro del área chica tras asistencia de Fabián Sambueza, abrió el marcador en el Metropolitano.

En el cierre del compromiso, Junior volvió a tener una oportunidad desde los 12 pasos. Esta vez, Steven Rodríguez asumió la responsabilidad y con un cobro certero venció la resistencia de Aldair Quintana para sellar el 1-1 definitivo.

El central del compromiso, José Ortiz, adicionó 12 minutos cuando se cumplió el tiempo regular. En ese tiempo los locales se fueron en busca del triunfo y lo logró gracias a otro tiro penalti, con el que Rodríguez firmó un doblete. El volante Leonardo Flores fue expulsado en la previa del cobro.

No hubo tiempo para más y el equipo dirigido por Alfredo Arias defendió su invicto, rescató tres puntos en el cierre y se afianzó en los más alto de la tabla de posiciones. Bucaramanga (12°) se quedó sin la posibilidad de escalar posiciones.

