Néiser Villarreal se disculpó y confirmó sanción de Millonarios: “Un error grave”

La historia de Néiser Villarreal en Millonarios sumó un capítulo incómodo, pero el propio jugador decidió enfrentarlo de frente. El delantero de 20 años apareció en redes sociales con un comunicado donde explicó lo ocurrido, ofreció disculpas y confirmó que el club lo sancionó por su reciente error.

El origen de la polémica fue un en vivo en TikTok en el que Villarreal apareció usando la camiseta del América de Cali mientras veía un partido de los ‘escarlatas’. La imagen encendió las críticas entre los hinchas azules, quienes consideraron una falta de respeto que uno de sus futbolistas se mostrara con la camiseta de un rival histórico.

La explicación de Villarreal

En su mensaje, el atacante explicó que la camiseta se la había regalado José Cavadia, compañero suyo en la selección de Colombia sub-20, y que se la puso “de manera natural, sin ánimo de ofender a nadie”. Aun así, reconoció que no midió las consecuencias de su acción y que comprendía la molestia de los hinchas, de sus compañeros y de la institución.

“Cometí un error grave. Entiendo la incomodidad que generé y acepto las críticas”, escribió el jugador, quien insistió en que su intención nunca fue irrespetar a Millonarios ni a su afición.

El propio Villarreal reveló que Millonarios decidió sancionarlo, aunque se desconoce los detalles de dicho castigo, ya que su ausencia se debe a que sigue en recuperación de una lesión que sufrió en los amistosos con las selección. Además, anunció que cerró su cuenta de TikTok, donde ocurrió la polémica, y que solo usará Instagram para comunicarse en adelante.

“Estos días han sido muy difíciles para mí. Lamento no poder ayudar en este momento a la institución en lo deportivo. Me comprometo a aprender de este error y a seguir enfocado en mi crecimiento personal y profesional”, concluyó.

El hecho fue calificado como “inaceptable” por el técnico David González, y generó una ola de comentarios entre la hinchada embajadora, dividida entre quienes piden paciencia con el joven y quienes consideran que no hay espacio para este tipo de actos en un club de la magnitud de Millonarios.

Por ahora, la historia parece cerrarse con la disculpa pública y la sanción interna. El reto para Villarreal será recuperar la confianza perdida y volver a enfocarse en lo que más importa: el fútbol.

