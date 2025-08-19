“Es imprescindible”: Lothar Matthäus cambió de parecer y elogió a Luis Díaz

La leyenda del fútbol alemán había sido crítico con el valor del fichaje del colombiano. Sin embargo, la actuación del guajiro en el primer partido oficial logró cambiarle la percepción. Foto: EFE - ANNA SZILAGYI

Luis Díaz no pudo pedir un estreno mejor en Alemania. Titular en la Supercopa, gol decisivo, título levantado y una primera ovación que parece marcar el inicio de una nueva historia en el Bayern Múnich. Lo curioso es que, además de conquistar a la afición, el colombiano también terminó por cambiar la opinión de uno de sus críticos más duros: Lothar Matthäus.

El histórico capitán de la selección alemana, figura del Bayern en los 80 y 90, fue de los primeros en cuestionar el fichaje. No por falta de calidad —Matthäus siempre reconoció la potencia y velocidad del guajiro—, sino por el precio. “Setenta y cinco millones por un jugador que se acerca a los 30 años”, dijo en su momento, dudando de la inversión.

Pero tras verlo en acción contra el Stuttgart, el discurso dio un giro. En su análisis para Sky Sports, Matthäus no solo elogió el trabajo de Díaz, sino que lo calificó como un refuerzo imprescindible para el Bayern.

“El equipo aún tiene margen de mejora, pero con Jonathan Tah y Luis Díaz, dos recién llegados con experiencia, ya se nota la integración. Díaz es fundamental para este Bayern”, aseguró.

En desacuerdo con Harry Kane

El contraste llegó cuando Harry Kane, goleador y voz fuerte del vestuario, declaró que la plantilla estaba corta y necesitaba más fichajes. Matthäus lo refutó: “No entendí bien esos comentarios. Díaz y Tah son refuerzos imprescindibles, y además se sumó un mediocampista interesante como Tom Bischof. Cuando Musiala, Davies e Ito regresen de sus lesiones, el Bayern tendrá suficiente calidad y variantes”.

El exmediocampista fue más allá y pidió que Vincent Kompany, el técnico bávaro, se atreva a dar rodaje a los jóvenes que destacaron en la pretemporada: Paul Wanner, Jonah Kusi-Asare, Wisdom Mike, entre otros. Para él, el Bayern tiene más fondo de armario del que se cree.

De cuestionado a imprescindible

El caso de Díaz resume bien la volatilidad del fútbol: en semanas pasó de ser señalado como un fichaje caro e innecesario a recibir el sello de aprobación de uno de los grandes símbolos del club.

El colombiano no solo respondió con un gol y un título inmediato, también mostró lo que pedían en Múnich: sacrificio defensivo, solidaridad con Guerreiro en la banda y la chispa ofensiva que lo convirtió en figura del Liverpool.

