Liga BetPlay: Prográmese para la novena fecha, que arrancó con goleada del Junior

El equipo barranquillero venció 4-0 a Llaneros, llegó a 20 puntos y se consolidó en el liderato del torneo.

Redacción Deportes
30 de agosto de 2025 - 01:02 a. m.
Jhomier Guerrero marcó el segundo tanto en la goleada de Junior sobre Llaneros, en el Metropolitano.
Foto: Junior FC
Foto: Junior FC
La Liga BetPlay avanza a toda velocidad. Entre viernes y lunes se disputa al novena jornada y comienzan a vislumbrarse los equipos que podrían acceder a los cuadrangulares finales y los que apenas en la mitad del torneo parecen eliminados.

La jornada arrancó este viernes en la tarde con el triunfo 4-0 de Atlético Junior sobre Llaneros, en el estadio Metropolitano de Barranquilla.

Apenas dos minutos bastaron para que el paraguayo Guillermo Paiva abriera el marcador, ante pase de José Enamorado, quien a la media hora de juego habilitó a Jhomier Guerrero para que anotara el segundo gol.

En la etapa complementaria Enamorado, con la complicidad del defensa Óscar Cabezas, logró el tercer tanto y sobre el final Stiven ‘Titi’ Rodríguez cerró la cuenta.

Nacional recibe a Envigado

Este sábado 30 de agosto se jugarán tres partidos: A las 2:00 p.m. un clásico del descenso, Chicó frente a Unión Magdalena, en Tunja. Desde las 6:20 p.. juegan en Armenia dos recientes campeones de Liga, Pereira y Bucaramanga.

Y el plato fuerte de la jornada se servirá a las 8:30 p.m. en Palmaseca, en donde se enfrentarán Deportivo Cali e Independiente Medellín.

Fortaleza, a defender el invicto en Ibagué

El domingo habrá cuatro duelos más. A las 2:00 p.m., Nacional recibe a Envigado, mientras que desde las 4:10 p.m. Alianza Valledupar enfrenta al América, que está en crisis.

Fortaleza, el único equipo que no ha perdido en el torneo, expone su invicto en Ibagué contra el Tolima y Equidad juega en Techo ante el Deportivo Pasto.

La novena fecha de cierra el lunes en la noche, 7:30, cuando el campeón Santa Fe enfrente al Once Caldas en el estadio El Campín, después de que las leonas jueguen contra Orsomarso, 3:45 p.m., por la ida de una de las semifinales de la Liga Femenina.

Por Redacción Deportes

