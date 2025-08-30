No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
James Rodríguez, figura en la goleada del León ante Querétaro en la Liga MX: video

El colombiano fue protagonista en la goleada del León sobre Querétaro y el equipo esmeralda ya está en zona de repesca.

Redacción Deportes
31 de agosto de 2025 - 03:31 a. m.
James Rodríguez de León reacciona este sábado, durante un partido por la jornada 7 del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX entre León y Querétaro en el estadio León en León (México).
James Rodríguez de León reacciona este sábado, durante un partido por la jornada 7 del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX entre León y Querétaro en el estadio León en León (México).
Foto: EFE - Luis Ramírez
Club León goleó 3-0 al Querétaro en la séptima jornada del Apertura 2025 de la Liga MX, en un partido en el que la presencia de James Rodríguez volvió a ser clave para el equipo esmeralda.

El colombiano, que estará presente para los juegos contra Bolivia y Venezuela de Eliminatorias, disputó 72 minutos y fue parte del engranaje ofensivo de un León que supo golpear en los momentos justos.

El primer tanto llegó al 45+1, cuando Fernando Beltrán sorprendió con un disparo de media distancia para abrir el marcador, justo antes del descanso.

En la segunda parte, el panameño Ismael Díaz firmó un doblete (54’ y 73’) que sentenció el juego y le dio al León su tercera victoria del torneo.

Más allá de los goles, el conjunto de Eduardo Berizzo encontró equilibrio con James Rodríguez manejando tiempos y asociándose en la zona ofensiva, lo que refleja su aporte como referente internacional.

Con este resultado, León llegó a 10 puntos y escaló al octavo lugar de la tabla, afianzándose en puestos de repesca.

Por Redacción Deportes

