James Rodríguez, figura en la goleada del León ante Querétaro en la Liga MX: video

Club León goleó 3-0 al Querétaro en la séptima jornada del Apertura 2025 de la Liga MX, en un partido en el que la presencia de James Rodríguez volvió a ser clave para el equipo esmeralda.

El colombiano, que estará presente para los juegos contra Bolivia y Venezuela de Eliminatorias, disputó 72 minutos y fue parte del engranaje ofensivo de un León que supo golpear en los momentos justos.

El primer tanto llegó al 45+1, cuando Fernando Beltrán sorprendió con un disparo de media distancia para abrir el marcador, justo antes del descanso.

En la segunda parte, el panameño Ismael Díaz firmó un doblete (54’ y 73’) que sentenció el juego y le dio al León su tercera victoria del torneo.

Más allá de los goles, el conjunto de Eduardo Berizzo encontró equilibrio con James Rodríguez manejando tiempos y asociándose en la zona ofensiva, lo que refleja su aporte como referente internacional.

Con este resultado, León llegó a 10 puntos y escaló al octavo lugar de la tabla, afianzándose en puestos de repesca.

