No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
No, gracias
Publicidad

Home

Deportes
Selección Colombia

El favorable historial de Colombia ante Bolivia en Barranquilla

La tricolor recibe a La Verde en el Metropolitano de Barranquilla con la clasificación al Mundial en juego.

Redacción Deportes
03 de septiembre de 2025 - 01:37 p. m.
Colombia venció 3-0 a Bolivia en las eliminatorias rumbo a Catar 2022.
Colombia venció 3-0 a Bolivia en las eliminatorias rumbo a Catar 2022.
Foto: EFE - Ricardo Maldonado Rozo
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

La Selección Colombia tiene este jueves la gran oportunidad de sellar su clasificación al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. En el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla (6:30 p.m.), la tricolor se medirá ante Bolivia por la penúltima fecha de las eliminatorias sudamericanas.

Este duelo, por historia y nómina, se presenta como favorable para los dirigidos por Néstor Lorenzo. Desde que el formato de las eliminatorias se disputa con el sistema de todos contra todos, la tricolor y la verde se han enfrentado en siete ocasiones en territorio colombiano.

Vínculos relacionados

Preocupación en Argentina por Miguel Ángel Russo, hospitalizado en Buenos Aires
Salah defendió el legado de Luis Díaz y Darwin Núñez en Liverpool
Junior sufrió pero avanzó a cuartos de final de la Copa BetPlay

El registro no admite discusión: siete victorias para el conjunto cafetero y ninguna anotación recibida en contra. La mayoría de esos encuentros se jugaron en el calor del Metropolitano de Barranquilla, aunque dos tuvieron como escenario el estadio El Campín de Bogotá, donde también se impuso el combinado nacional.

No romper esa racha favorable sobre Bolivia no solo confirmaría el regreso a una Copa del Mundo tras la frustración de la ausencia en Catar 2022, sino que también devolvería la confianza de un grupo que ha ido de más a menos en la clasificatoria tras lograr el subcampeonato de la Copa América 2024.

Bolivia, por su parte, afronta el compromiso sin margen de error y con la motivación de cortar una sequía histórica en suelo colombiano. La Verde llega con la posibilidad de jugar el repechaje y, al igual que Colombia, estará pendiente de lo que pase en Buenos Aires entre Argentina y Venezuela.

Historial de Colombia vs. Bolivia en las eliminatorias sudamericanas:

  • Francia 1998: Colombia 3-0 Bolivia
  • Corea y Japón 2002: Colombia 2-0 Bolivia
  • Alemania 2006: Colombia 1-0 Bolivia
  • Sudáfrica 2010: Colombia 2-0 Bolivia
  • Brasil 2014: Colombia 5-0 Bolivia
  • Rusia 2018: Colombia 1-0 Bolivia
  • Catar 2022: Colombia 3-0 Bolivia

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador

Por Redacción Deportes

Temas recomendados:

Bolivia

Colombia vs. Bolivia

Selección Colombia

Selección de Bolivia

Eliminatorias Sudamericanas

Mundial 2026

Metropolitano de Barranquilla

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.
Aceptar