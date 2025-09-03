El favorable historial de Colombia ante Bolivia en Barranquilla

Colombia venció 3-0 a Bolivia en las eliminatorias rumbo a Catar 2022. Foto: EFE - Ricardo Maldonado Rozo

La Selección Colombia tiene este jueves la gran oportunidad de sellar su clasificación al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. En el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla (6:30 p.m.), la tricolor se medirá ante Bolivia por la penúltima fecha de las eliminatorias sudamericanas.

Este duelo, por historia y nómina, se presenta como favorable para los dirigidos por Néstor Lorenzo. Desde que el formato de las eliminatorias se disputa con el sistema de todos contra todos, la tricolor y la verde se han enfrentado en siete ocasiones en territorio colombiano.

El registro no admite discusión: siete victorias para el conjunto cafetero y ninguna anotación recibida en contra. La mayoría de esos encuentros se jugaron en el calor del Metropolitano de Barranquilla, aunque dos tuvieron como escenario el estadio El Campín de Bogotá, donde también se impuso el combinado nacional.

No romper esa racha favorable sobre Bolivia no solo confirmaría el regreso a una Copa del Mundo tras la frustración de la ausencia en Catar 2022, sino que también devolvería la confianza de un grupo que ha ido de más a menos en la clasificatoria tras lograr el subcampeonato de la Copa América 2024.

Bolivia, por su parte, afronta el compromiso sin margen de error y con la motivación de cortar una sequía histórica en suelo colombiano. La Verde llega con la posibilidad de jugar el repechaje y, al igual que Colombia, estará pendiente de lo que pase en Buenos Aires entre Argentina y Venezuela.

Historial de Colombia vs. Bolivia en las eliminatorias sudamericanas:

Francia 1998: Colombia 3-0 Bolivia

Corea y Japón 2002: Colombia 2-0 Bolivia

Alemania 2006: Colombia 1-0 Bolivia

Sudáfrica 2010: Colombia 2-0 Bolivia

Brasil 2014: Colombia 5-0 Bolivia

Rusia 2018: Colombia 1-0 Bolivia

Catar 2022: Colombia 3-0 Bolivia

