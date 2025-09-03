Preocupación en Argentina por Miguel Ángel Russo, hospitalizado en Buenos Aires

El director técnico de Boca Juniors, Miguel Ángel Russo, durante una rueda de prensa. Foto: EFE - Juan Ignacio Roncoroni

Miguel Ángel Russo, timonel de Boca Juniors, fue hospitalizado este martes en la ciudad de Buenos Aires para someterse a estudios médicos. El director técnico de 69 años, campeón con Millonarios, quedó internado en observación al menos por 24 horas, según informó la prensa argentina.

El martes al mediodía, Russo ingresó al hospital Fleni de Belgrano para realizarse controles de rutina. De acuerdo con el diario La Nación, se trató de un examen programado, en seguimiento al cáncer de próstata que el entrenador atravesó en 2017.

Sin embargo, fuentes consultadas por TyC Sports señalaron que los médicos decidieron mantenerlo internado en una sala común para administrarle antibióticos por vía intravenosa, a raíz de una infección que buscaban controlar con mayor celeridad.

La expectativa es que Russo reciba el alta en las próximas horas y pueda continuar el tratamiento de manera ambulatoria. Así lo reportó el diario deportivo Olé, que pubicó tras citar al entorno del entrenador que el objetivo de los médicos es estabilizarlo y evitar cualquier complicación.

Excompañeros del entrenador expresaron preocupación por su estado de salud. Hugo Gottardi, quien fue su asistente durante varios años —incluido el exitoso paso por Millonarios, en el que conquistaron una liga y una Superliga en Colombia—, se refirió en días recientes a la fortaleza y desgaste de su colega.

“Lo veo cansado, él viene de una enfermedad, está bien, pero lo veo demacrado”, afirmó Gottardi hace un par de días en una entrevista. Además de su paso por el cuadro embajador, también trabajaron juntos en otros clubes como Alianza Lima, Rosario Central y Vélez Sarsfield, entre otros.

Por el momento, Boca Juniors no se ha pronunciado oficialmente sobre la situación de su director técnico. El equipo tiene en el horizonte inmediato la visita a Rosario Central, prevista para el domingo 14 de septiembre, correspondiente a la octava fecha del Torneo Clausura.

