Vuelta a España: UAE ganó la contrarreloj y Vingegaard recuperó el liderato

La quinta etapa de la Vuelta a España, una emocionante contrarreloj por equipos de 24.1 km disputada en Figueres, concluyó con la victoria del UAE Team Emirates, que se impuso con un tiempo de 25:34:12. También hubo cambios considerables en la lucha por la clasificación general.

El danés Jonas Vingegaard (Visma | Lease a Bike) recuperó la camiseta roja. Esta contrarreloj fue un revés para el francés David Gaudu (Groupama-FDJ), quien no pudo defender su lugar en lo más alto de la tabla acumulada y bajó al sexto puesto. Egan Bernal ahora es décimo, a 22 segundos del líder.

Esta fracción, en el norte de Cataluña y cerca de la frontera con Francia, fue en su mayor parte plana, pero con curvas cerradas que pusieron a prueba la habilidad y coordinación de los equipos. Los ciclistas pasaron por dos puntos de cronometraje intermedio, ubicados en los kilómetros siete y 16, antes de llegar a la meta.

Durante gran parte de la jornada, el equipo Lidl-Trek dominó la “silla caliente”, con un sólido tiempo que les aseguró un tercer lugar en la clasificación del día. Su registro solo fue superado por el UAE Team Emirates, que los aventajó por nueve segundos.

El suspenso se mantuvo hasta el último momento, ya que el Visma | Lease a Bike estuvo a punto de arrebatarle la victoria a la escuadra emiratí. Sin embargo, el equipo de Vingegaard se quedó a ocho segundos del triunfo, lo que de todos modos les permitió celebrar el liderato de su corredor.

