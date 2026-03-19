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Jhon Jáder Durán volvió a anotar con Zenit y fue un gol clave en la Copa de Rusia: video

Jhon Jáder Durán ya había hecho su debut goleador con el cuadro ruso. El delantero empezó a levantar su nivel.

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Fernando Camilo Garzón
Fernando Camilo Garzón
19 de marzo de 2026 - 01:20 p. m.
Jhon Durán celebra un nuevo gol con Zenit.
Jhon Durán celebra un nuevo gol con Zenit.
Foto: Zenit, vía X
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Jhon Jader Durán empieza a mejorar en Rusia con Zenit. El delantero colombiano marcó por segundo partido consecutivo, nuevamente desde el punto penal, y fue clave en la victoria 1-0 sobre Dynamo Makhachkala en la Copa de Rusia, un resultado que le permitió al equipo avanzar a la segunda etapa de las semifinales en la Ruta de las Regiones.

El gol llegó al minuto 45+5, tras una revisión del VAR que sancionó penal. Durán asumió la responsabilidad y, con pierna zurda, ejecutó con precisión pese a que el arquero adivinó la dirección. Fue titular, jugó casi todo el compromiso y volvió a responder en un momento decisivo, consolidando su impacto directo en los resultados desde su llegada en el mercado invernal.

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Con este tanto, el atacante suma dos goles en cinco partidos en Rusia —dos de ellos por Copa— y empieza a afianzarse como el ‘9’ del equipo dirigido por Serguéi Semak. En el mismo encuentro también destacó la presencia de Wilmar Barrios, quien fue capitán, disputó los 90 minutos y alcanzó los 250 partidos con el club, confirmando el peso colombiano en el Zenit, que ahora espera rival entre los perdedores de la Ruta RPL para seguir su camino hacia la final de la Copa 2025/26.

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Fernando Camilo Garzón

Por Fernando Camilo Garzón

@FernandoCGarzonfernandogarzongomez@gmail.com

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