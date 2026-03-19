Francia anunció sus convocados para enfrentar a Colombia y el combo impresiona: está Mbappé

Kylian Mbappé y Michael Olise, con la camiseta de Francia. Foto: EFE - CHRISTOPHE PETIT TESSON

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Francia confirmó su lista de convocados para la gira en Estados Unidos, en la que enfrentará a Colombia el próximo domingo 29 de marzo en el Northwest Stadium de Landover, Maryland.

El partido comenzará a las 3:00 p.m. (hora colombiana) y será transmitido por Gol Caracol en Caracol Televisión y su plataforma DITU.

El equipo europeo llega con una convocatoria de alto nivel, pensada como parte de su preparación internacional.

Los mejores nombres de la convocatoria francesa

Entre los nombres más destacados aparece Kylian Mbappé, quien era duda en los últimos días por problemas físicos, pero finalmente fue incluido en la lista, despejando las incertidumbres sobre su presencia.

También resalta Ousmane Dembélé, actual Balón de Oro, como una de las principales figuras ofensivas de un ataque que completan jugadores como Marcus Thuram y Michael Olise, en una nómina que combina talento joven y experiencia.

El amistoso servirá como una prueba exigente para ambas selecciones. Francia contará además con un mediocampo sólido liderado por Eduardo Camavinga, Aurélien Tchouaméni y N’Golo Kanté, y una defensa con nombres como William Saliba e Ibrahima Konaté.

Para Colombia, que está todavía en deuda de anunciar su lista, será una oportunidad de medirse ante una potencia mundial que llega con todas sus figuras disponibles y con el objetivo de seguir afinando su equipo.

La lista completa de Francia

Porteros: Lucas Chevalier, Mike Maignan, Brice Samba

Defensas: Lucas Digne, Malo Gusto, Lucas Hernández, Theo Hernández, Pierre Kalulu, Ibrahima Konaté, William Salibá, Dayot Upamecano

Volantes: Eduard Camavinga, N’golo Kanté, Adrian Rabiot, Aurélien Tchouaméni, Warren Zaíre-Emery

Delanteros: Maghnes Akliouche, Rayan Cherki, Ousmané Dembélé, Deside Doué, Hugo Ekitiké, Randal Kolo Muani, Kylian Mbappé, Michael Olise, Marcus Thuran.

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