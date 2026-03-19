Alerta por estafa: todavía no hay boletas para la despedida de Colombia en El Campín

La selección de Colombia, en el Estadio Metropolitano de Barranquilla, durante la Eliminatorias al Mundial 2026. Foto: EFE - Mauricio Dueñas Castañeda

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Este jueves, la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) lanzó una alerta por la proliferación de anuncios falsos en la venta de boletería para el partido de despedida de la selección de Colombia.

El encuentro ya fue confirmado tanto por el presidente de la FCF (Ramón Jesurun) como por la alcaldía de Bogotá, que “recibirá al equipo el 29 de mayo en El Campín”, según informó el Distrito.

No obstante, aunque el partido ya está agendado, todavía no ha sido revelado el rival y tampoco la boletería. A pesar, de los anuncios fraudulentos que están pululando en redes sociales no existe nada oficial.

A raíz de este fenómeno, la FCF publicó un comunicado oficial: “La Federación Colombiana de Fútbol informa a la opinión pública que, a la fecha, no ha sido seleccionado ningún operador oficial de boletería para el partido de despedida de la Selección Colombia de mayores rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026″.

Además, invitaron a los seguidores del equipo a abstenerse de comprar boletas antes de que se haga el anuncio oficial de las entradas para el encuentro.

El calendario de la selección de Colombia

Ese partido de mayo en El Campín será el último de Colombia antes del Mundial, en el que enfrentará a Uzbekistán el 17 de junio, a un rival que llegará desde el repechaje intercontinental el 23 y a Portugal el 27.

Como preparación, además, la selección colombiana se medirá con Croacia el próximo jueves 26 de marzo y contra Francia el domingo 29 de marzo.

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