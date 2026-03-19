Publicidad

Home

Deportes
Selección Colombia

Alerta por estafa: todavía no hay boletas para la despedida de Colombia en El Campín

La Federación Colombiana de Fútbol avisó que, por ahora, “no ha sido seleccionado ningún operador oficial de boletería”.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Fernando Camilo Garzón
Fernando Camilo Garzón
19 de marzo de 2026 - 04:49 p. m.
La selección de Colombia, en el Estadio Metropolitano de Barranquilla, durante la Eliminatorias al Mundial 2026.
La selección de Colombia, en el Estadio Metropolitano de Barranquilla, durante la Eliminatorias al Mundial 2026.
Foto: EFE - Mauricio Dueñas Castañeda
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Este jueves, la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) lanzó una alerta por la proliferación de anuncios falsos en la venta de boletería para el partido de despedida de la selección de Colombia.

El encuentro ya fue confirmado tanto por el presidente de la FCF (Ramón Jesurun) como por la alcaldía de Bogotá, que “recibirá al equipo el 29 de mayo en El Campín”, según informó el Distrito.

Vínculos relacionados

Francia anunció sus convocados para enfrentar a Colombia y el combo impresiona: está Mbappé
Jhon Jáder Durán volvió a anotar con Zenit y fue un gol clave en la Copa de Rusia: video
Jhon Arias hizo su primer gol con Palmeiras y salió entre aplausos: véalo acá, en video

No obstante, aunque el partido ya está agendado, todavía no ha sido revelado el rival y tampoco la boletería. A pesar, de los anuncios fraudulentos que están pululando en redes sociales no existe nada oficial.

A raíz de este fenómeno, la FCF publicó un comunicado oficial: “La Federación Colombiana de Fútbol informa a la opinión pública que, a la fecha, no ha sido seleccionado ningún operador oficial de boletería para el partido de despedida de la Selección Colombia de mayores rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026″.

Además, invitaron a los seguidores del equipo a abstenerse de comprar boletas antes de que se haga el anuncio oficial de las entradas para el encuentro.

El calendario de la selección de Colombia

Ese partido de mayo en El Campín será el último de Colombia antes del Mundial, en el que enfrentará a Uzbekistán el 17 de junio, a un rival que llegará desde el repechaje intercontinental el 23 y a Portugal el 27.

Como preparación, además, la selección colombiana se medirá con Croacia el próximo jueves 26 de marzo y contra Francia el domingo 29 de marzo.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes? Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador

Manténgase al tanto de toda la información deportiva con la SEDE. Estamos en 📷 Instagram 📹 Tik Tok y 📱Facebook

Fernando Camilo Garzón

Por Fernando Camilo Garzón

@FernandoCGarzonfernandogarzongomez@gmail.com

Temas recomendados:

la SEDE

Selección Colombia

Partidos Selección Colombia

Colombia Despedida

Partido Colombia en El Campín

Selección Colombia El Campín

Partido Colombia

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
El Espectador usa cookies necesarias para el funcionamiento del sitio. Al hacer clic en "Aceptar" autoriza el uso de cookies no esenciales de medición y publicidad. Ver políticas de cookies y de datos.