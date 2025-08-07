Wílmar Paredes se llevó su segunda victoria en la Vuelta a Colombia 2025

Wílmar Paredes, del Team Medellín, celebra su victoria en la séptima etapa de la Vuelta a Colombia 2025, disputada entre Armenia y Cali. Foto: Cíclismo en Línea

El ciclista antioqueño Wílmar Paredes, integrante del Team Medellín, logró este jueves en Cali su segunda victoria en la presente edición de la Vuelta a Colombia 2025, tras imponerse con autoridad en el esprint final de la séptima etapa.

La fuga del día, en la que figuraba Paredes, logró tomar una ventaja de más de seis minutos sobre el lote principal. Al entrar en la carrera primera de la capital vallecaucana, el grupo puntero aceleró el ritmo con destino al Paso del Comercio, donde estaba ubicada la línea de meta.

El pedalista del Team Medellín ya se había llevado la victoria en la primera etapa de la presente edición, disputada en Yopal. En el podio de este jueves lo acompañaron el antioqueño Cristian Vélez (GW Erco Shimano) y el risaraldense Kevin Castillo (Sistecrédito), segundo y tercero respectivamente.

La séptima fracción de la Vuelta a Colombia 2025 partió desde Armenia y contó con 185,2 kilómetros de extensión. Fue una jornada mayoritariamente llana que ofreció tres esprints especiales y brindó respiro a los favoritos de la general, tras el desgaste del día anterior.

Para los ciclistas que pelean por la camiseta amarilla, la de este jueves fue una fracción de recuperación luego de encarar el miércoles la etapa reina, que concluyó con el exigente ascenso al Alto de La Línea. En lo más alto de la general se mantiene el cundinamarqués Rodrigo Contreras (NU Colombia).

Contreras sostiene un margen de un minuto y cuatro segundos sobre su más cercano perseguidor, el boyacense Diego Camargo (Team Medellín), mientras que el podio provisional lo completa el venezolano Yonathan Eugenio (EBSA), a 1:20 del líder.

La Vuelta a Colombia continuará este viernes con una etapa de media montaña que partirá desde Cali y terminará en La Tebaida (171.4km), Quindío. Para llegar a la meta, el pelotón deberá sortear un premio de montaña de cuarta categoría que podría seleccionar la llegada.

Así quedó la clasificación general de la Vuelta a Colombia 2025 tras la etapa 7 entre Armenia y Cali:

