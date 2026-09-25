El equipo dirigido por Carlos Paniagua no pudo repetir la victoria conseguida frente a Nigeria en los cuartos de final y cayó 3-0 ante Corea del Norte, vigente campeona mundial de la categoría, en el Stadion…

Colombia todavía tiene una última cita en el Mundial Femenino Sub-20 de Polonia 2026. Después de quedarse a las puertas de la final, la selección tricolor enfrentará este sábado a Italia por el tercer puesto, con la posibilidad de cerrar su participación con una medalla que sería inédita para el fútbol femenino nacional en esta categoría.

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Colombia vs. Italia: hora y dónde ver el partido por el tercer puesto en el Mundial Sub-20

El equipo dirigido por Carlos Paniagua no pudo repetir la victoria conseguida frente a Nigeria en los cuartos de final y cayó 3-0 ante Corea del Norte, vigente campeona mundial de la categoría, en el Stadion Miejski de Lodz.

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La selección norcoreana tomó ventaja con el gol de Pak Ok-I al minuto 28, amplió la diferencia por medio de Rim Jong Choe al 35’ y sentenció el encuentro con Ryu Gyong So al 47’. El resultado dejó a Colombia fuera de la disputa por el título, pero no terminó con su participación en el campeonato.

La campaña ya representa un registro importante para el equipo colombiano. Con su llegada a las semifinales, la Tricolor consiguió su segunda presencia entre las cuatro mejores de un Mundial Femenino Sub-20, después de la actuación de 2010.

Aquella selección también disputó el partido por el tercer puesto, pero terminó en la cuarta posición tras perder 1-0 contra Corea del Sur. Ahora, 16 años después, Colombia tendrá nuevamente la posibilidad de disputar esa instancia.

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Italia será el último rival de Colombia

El último obstáculo será Italia, que tampoco consiguió avanzar al partido decisivo. La selección europea perdió 2-0 contra España en la otra semifinal y quedó destinada a disputar el encuentro por el tercer lugar.

España consiguió su clasificación a la final gracias a los goles de Azzurra Gallo, en propia puerta al minuto 40, y Paula Comendador, al 56’. Con ese triunfo, la ‘Roja’ se convirtió en la primera finalista del Mundial y disputará el título el próximo 27 de septiembre ante Corea del Norte.

De esta manera, Colombia e Italia se enfrentarán por el tercer puesto, en un duelo que le permitirá al conjunto de Paniagua intentar superar lo conseguido por la generación de 2010.

Un triunfo le daría a Colombia su primera medalla en un Mundial Femenino Sub-20, convirtiendo el cierre del torneo en un nuevo capítulo para el fútbol femenino nacional.

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¿Cuándo juegan Colombia vs. Italia?

Partido: tercer puesto del Mundial Femenino Sub-20

tercer puesto del Mundial Femenino Sub-20 Fecha: sábado 26 de septiembre

sábado 26 de septiembre Hora: 11:00 a. m. de Colombia

11:00 a. m. de Colombia Estadio: Stadion Miejski, Lodz, Polonia

Stadion Miejski, Lodz, Polonia TV: Gol Caracol

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